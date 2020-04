Aprueban empresarios plan del Estado para incrementar sueldo en hospitales

En su programa informativo ¡Chihuahua Adelante!, anuncia gobernador Javier Corral que empresarios aceptaron apoyar el incremento; se busca que se alcance una prima de un millón de peso

El sector empresarial apoya también la estrategia de fortalecimiento en el área médica al ofrecer 5 mil cubrebocas, pruebas PCR y demás equipo de protección

En el marco de la emergencia por COVID-19, el programa Héroes de la Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua, propone ampliar la prima del seguro de vida del personal de este rubro a un millón de pesos, anunció el gobernador Javier Corral en su programa informativo ¡Chihuahua Adelante!

Al detallar el mecanismo de desarrollo del Plan de Fortalecimiento del Sector Salud en la entidad, el mandatario estatal recordó que se destinaron 32.4 millones de pesos para aumentar en 30 por ciento el salario del personal médico, enfermería, camilleros, intendencia, cocina, trabajo social y psicología.

Dijo que sostuvo una videoconferencia con los principales liderazgos empresariales de la entidad en la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez, para proponerles mantener el apoyo para enfrentar la epidemia y unirse al programa Héroes de la Salud.

Se trata de una estrategia de reconocimiento y de compensación adicional económica a las y los trabajadores de este sector, y “quiero decirles que han aceptado”, comentó el gobernador.

Nos van a ayudar –agregó– no solamente con nuevos donativos, sino con cubrebocas, con la búsqueda de pruebas abreviadas PCR y la adquisición de materiales de protección.

“Por ejemplo ayer ya me habló Víctor Almeida, del Grupo Interceramic, y yo sé que no le gusta que diga estas cosas porque él quiere tener bajo perfil en esas cuestiones, pero ¿pues cómo no lo voy a decir? Me dijo: ‘a ver, ya conseguí 5 mil cubrebocas N95, que llegan el viernes, para que de ahí los trasladen a donde ustedes digan”, explicó.

Javier Corral compartió que llamó a la solidaridad de la iniciativa privada para formar un fondo que permita elevar la prima del seguro de vida del personal de salud.

“Si por alguna circunstancia, Dios no lo permita, Dios no lo quiera, tuviéramos algún fallecimiento de alguna persona con motivo de la atención directa del virus o de la contingencia. Queremos elevarla para entregar en esa eventualidad, a la familia, un millón de pesos, queremos incrementar los seguros de vida de nuestro personal”, declaró.

Resaltó que el Gobierno de Chihuahua está listo para operar el aumento anunciado en su informe para el personal de salud, y solo falta definir el mejor mecanismo para el pago, a sugerencia de los propios dirigentes sindicales.

“Ayer hablé con nuestro amigo Pablo Serna, el dirigente del sindicato de la parte de los Servicios de Salud del Estado de Chihuahua, (y me dijo) que estar haciendo el depósito mensual a los trabajadores, sería tener que estar renovando el contrato que muchos de ellos tienen por mes”, expresó.

El titular del Ejecutivo estatal informó que se está buscando un mecanismo para hacerles un depósito de un mayor monto, respetando los números que había comprometido, aunque pueda costar un poco más.

“Sé que hay inquietud, pero les vamos a cumplir porque estamos reorientando recursos para todo esto”, añadió.

Indicó que el propósito del programa Héroes de la Salud es reconocer a las y los trabajadores de este sector por su disposición de permanecer en sus labores y participar activamente en la atención directa de pacientes durante la contingencia.

