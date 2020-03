Aracely luchó para ingresar al Cuerpo de Bomberos Contreras Ramírez, 17 años en la corporación

​Yo también paro este lunes: presidenta del DIF Estatal

“Hay circunstancias y regiones en el país donde la vida de una mujer aún se compra, donde la vida de una mujer puede ser tan prescindible que sus retos pueden ser hallado en una bolsa de basura, y justamente en virtud de los hechos que nos han lastimado, no solamente a las mujeres, nos lastiman a las familias, nos lastiman como sociedad, como tal hemos de asumir el llamado que nos convoca a que no volvamos a sentarnos a que nos mantengamos en pie y a que luchemos juntos porque esta sociedad acabe de consolidar y asimilar que demandar equidad e inclusión no es sinónimo de dividir”, aseguró Cinthia Aidé Chavira Gamboa, presidenta del DIF Estatal en Chihuahua.

Lee la nota completa aquí: