Arcas estatales tienen déficit de 30 mdp en recaudación

Las arcas del estado han perdido 30 millones de pesos a consecuencia de la pandemia, informó Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda, al anunciar el programa de descuentos Amanece sin Adeudos, que inicia el próximo lunes.

El funcionario señaló que debido a que el programa de descuentos se extendió por seis meses, se tiene un déficit en la recaudación de 30 millones de pesos, lo que repercute en las finanzas estatales.

Exhortó a quienes quieran aprovechar los descuentos vayan programando su pago y no lo dejen al último día para que no batallen con las filas y las aglomeraciones. Está dirigido a las personas que están atrasados en contribuciones y quienes deseen tramitar su licencia de conducir, pues los descuentos van desde el 25 al 80 por ciento.

Informó que durante el presente año se han realizado hasta el momento 11 mil 528 movimientos, un 1% más que en 2019, lo cual significa que en 2020 la dependencia está cercana al millón de trámites en revalidación vehicular con las 993 mil 198 diligencias efectuadas. En relación al 2019, durante este 2020 se tiene una recaudación menor, generada por la ampliación de plazos en el marco del Plan de Apoyo al Ingreso Familiar por Covid-19.

El programa Amanece sin adeudos tendrá validez del 19 de octubre al 31 de diciembre y se ofrecerá a la ciudadanía un 80 por ciento (%) de descuento en adeudos, multas y recargos del año 2019 y anteriores en revalidación vehicular y canje de placas.

También se dará un 25% de descuento en la expedición de licencias de conducir, en los conceptos de expedición, canje o dotación por robo y en el examen médico.

Dentro del programa se brindará un 50% de descuento en infracciones a la Ley de Tránsito, en las que de acuerdo a la legislación vigente sean susceptibles de contar con este beneficio, por lo cual no habrá descuento en las multas de los conceptos marcados con rojo al reverso y los apartados 5-17, 7-5, 7-10 y 8-8.

En el caso de los bancos, se dan meses sin intereses siempre y cuando el pago sea por un monto mayor a mil pesos, dijo el secretario Fuentes Vélez.

Recordó que este programa se empezó a realizar en 2016, a pocas semanas de haber iniciado la actual administración, por lo cual este es el quinto año que se implementa.

“Es un programa que está vigente no solamente en las oficinas de Recaudación de Rentas en todo el estado, sino al que también se puede acceder a través de los medios alternos que tenemos, como el portal de pagos en donde se puede generar una referencia para pagar en tiendas de autoservicio, en tiendas de conveniencia y en instituciones bancarias”, expresó.

Fuentes Vélez señaló que otra de las modalidades es pagar directamente con tarjeta de crédito en el portal de ipagos que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado tiene habilitado para estos fines.

Llamó a que se aprovechen los medios alternos de pago, toda vez que no es necesario acudir a una oficina de Recaudación, pero quien lo haga será bien recibido, siempre con la aplicación de las medidas de prevención de sana distancia, revisión de temperatura y con el espaciamiento adecuado en las oficinas.





