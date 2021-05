Arnulfo, el ultramaratonista rarámuri que busca apoyo para su comunidad

El famoso ultramaratonista rarámuri, Arnulfo Quimare, originario de Sorochique, Batopilas estuvo presente el pasado 22 de mayo en la sierra de Juárez en una exhibición de corredores, postulándose en la carrera para poder llevar apoyo a su comunidad en la sierra.

A pesar de ser un atleta internacional, es una persona de bajos recursos y que en su búsqueda de patrocinios o apoyo tanto para él y su comunidad han sido escasos.

El indígena tarahumara (pies ligeros) es considerado como uno de los atletas más importantes en el ámbito "runner" del mundo, incluso aparece en el libro best seller "Born to Run", del autor Chris McDougall.

En la gráfica el ultramaratonista rarámuri de talla internacional, Arnulfo Quimare Gutiérrez.

El corredor ha participado en innumerables eventos de este tipo, uno de los más importantes han sido el Maratón de Boston, en España en los ultramaratones “Penyagolosa trails” de 118 kilómetros, “Quixote Legend” de 150 kilómetros así como en el ultra “Volta Verdanya” de 87 kilómetros.

El rarámuri de 42 años, actualmente continúa en su búsqueda de apoyo para su comunidad, por lo que participará en los eventos que comiencen a tener apertura, luego de que la pandemia cancelara todo tipo de evento deportivo.

En la red social Twitter fue mencionado por el usuario @J. Omar Onerlas , luego de que el atleta hizo su participación en una carrera en Ciudad Juárez, buscando el apoyo para sus comunidad.