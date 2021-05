Arranca la jornada de vacunación para adultos de 50 a 59 años

Desde las 5:00 horas de este miércoles se empezaron a registrar las filas de los adultos de 50 a 59 años que buscan vacunarse contra el virus SARS CoV2 y protegerse de las formas letales de la Covid-19.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

En el campus universitario II de la UACH se registra una afluencia considerable y los encargados de cada módulo de aplicación están advirtiendo que solo se vacunará a personas en el rango de 50 a 59 años de edad, que en caso de no cumplir con este requisito mejor no se formen o permanezcan en espera porque no se les vacunará.

El campus cuenta con dos módulos de Vacunacion peatonales, el primero en el área de Seminarios de la Facultad de Contaduría, el otro en el Polifórum de la Facultad de Medicina, además del módulo drive thru.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

En los tres puntos ya inició la aplicación y se le pide a la ciudadanía respetar los horarios designados para cada letra del apellido.

Este día se vacunará a las personas cuyo apellido inicie con las letras A a la F.