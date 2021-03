Arranca UACh con Semana de la Radio

“El periodismo debe subirle varias rayas al rigor”, aseguró el periodista Pascal Beltrán del Río, director editorial de El Excélsior, quien hizo un llamado a combatir la desinformación a fin de las noticias no sean acalladas.

Lo anterior en la ponencia inaugural “El rigor periodístico antídoto contra las fake news”, de la 1a. Semana de la Radio UACh 2021 “Una conexión entre nosotros”, organizada por Radio

El periodista señaló que el término de noticias falsa no le agrada, ya que una noticias es algo novedoso, no hay noticias buenas ni malas, solo noticias, por lo que prefiere el término de desinformación, que si bien no es nuevo, si es algo que en los últimos años se ha multiplicado y adquirido notoriedad.

Señaló que existen dos tipos de desinformación: la que se hace de manera deliberada y organizada; y la que se produce por falta de rigor periodístico y no informarse.

La primera busca las vulnerabilidades de la sociedad para usarla para sus fines, la desinformación suele difundirse por las redes sociales y medios gratuitos. Actualmente quienes difunden la desinformación han logrado hacerlo de manera sofisticada e ironizan con la información.

El periodista hizo un llamado a “No convertirnos en caja de resonancia de la desinformación al compartir la información falsa”.

Recomendó que como consumidor hay que ser exigentes y revisar con cuidado lo que leemos, cotejar con otras fuentes.

Pascal Beltrán destacó qué haciendo un trabajo periodístico riguroso se puede combatir la desinformación, sin embargo el mal periodismo se da al adelantarse, al no cotejar la información, con una pobre verificación de fuentes, todo ello sacrifica el efecto noticioso.

Ante este panorama, resaltó que el periodismo ético y de calidad es necesario para combatir la desinformación.

Enfatizó que los periodistas no pueden ser simples espectadores, tienen la responsabilidad de bloquearle el camino a la desinformación, “No desenmascarar la mentira conlleva riesgos como dejar que la noticia sea callada por la desinformación y caer en e, engañó de quienes desinforman” Comentó que enfrentar la mentira también tiene riesgos como convertirse en blanco de ataques, agresiones, acusaciones de corrupción y mentiroso.

Señaló que en el México de hoy implica enfrentarse al poder, porque éste gobierno oculta la información o tergiversa la verdad.

En su ponencia mencionó que Andrés Manuel López Obrador cuenta más de 80 mentiras por conferencia que equivale a una cada minuto, en este contexto el gobierno prefiere colgar a los medios la falta de información.

“Yo tengo otros datos” frase recurrente que usa Andrés Manuel López para manchar el oficio periodístico, solo ve a los que están con su transformación o con los conservadores.

“Los periodistas siempre hemos batallado con los presidentes, a quienes no les gusta nuestro trabajo”, dijo el periodista, quien aseveró que aunque q ninguno le gusta, AMLO sistemáticamente ataca a los medios de comunicación, sus comentarios no son esporádicos, aislados o al azar, sino que ha hecho de la conferencia mañanera un foro para atacar a quien o quienes discrepen de él.

Mencionó que la libertad de expresión no depende de un hombre, “Mientras queramos ser libres y poner en práctica los principios adquiridos por este oficio, entonces la libertad de expresión podrá ejercerse”.

El periodista comentó que en los estados los periodistas, la tienen muy difícil, pues a nivel nacional es el presidente, pero también están gobernadores y presidentes municipales, quienes han sido personas muy intolerables con la libertad de expresión, “Ojalá entendieran que el periodismo es una buena herramienta para saber si lo que están haciendo le está sirviendo a la ciudadanía”.

El periodista destacó que su mayor miedo ha sido a equivocarse a la hora de informar. “Los errores de los abogados terminan en la cárcel, los errores de los médicos en el cementerio y los errores de un periodista publicados”.





Finalmente recomendó a los estudiantes a desplegar su capacidad de insistencia y nunca darse por vencidos, “Si consideran que una fuente tiene información que merece ser publicada insistan”.

En el mensaje inaugural el rector Luis Alberto Fierro Ramírez destacó que esta jornada académica propiciará el debate e intercambio de ideas entre profesionales de la comunicación nacionales y locales. Además de que servirá al alumnado para un mejor desarrollo académico que potencie sus habilidades.

Además de reflexionar sobre cómo la radio ha sido el pilar para el periodismo, un medio que se esfuerza por ofrecer mejores contenidos.

El doctor Armando Villanueva, director de la Facultad de Filosofía y Letras, a, fungir como moderador resaltó que este esfuerzo es una opción de ofrecer educación distinta en tiempos distintos.