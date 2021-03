Arranca vacunación contra Covid-19

Hoy inicia la vacunación contra el Covid-19 para personas de 75 años y más, que podrán acceder a la primera dosis Pfizer o Sinovac, en cualquiera de los cuatro puntos de la ciudad, donde se estará vacunando de las 8:00 a las 18:00 horas, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los datos proporcionados por la instancia señalan que se cerrarán calles aledañas, con el objetivo de agilizar el proceso.

En el Campus II de la UACh, se pide tomar la avenida Tecnológico y San Miguel El Grande, pues parte del periférico De la Juventud permanecerá cerrado.

En el caso del estadio de Beisbol (en la Deportiva Sur) cerrará parte del bulevar Juan Pablo II, por lo que piden tomar la avenida Fuentes Mares.

Aparte, se cerrará parte de la avenida Tecnológico, a la altura del Centro de Convenciones, por lo que se pide acceder en vehículo por la avenida Industrias.

En lo que respecta a la Universidad del Valle de México, cerrarán uno de los carriles de la Teófilo Borunda.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno exhortaron a los ciudadanos que van a aplicarse la vacuna, a tomar en cuenta los accesos y acudir en el horario y hora que corresponde de acuerdo con el calendario dado a conocer por la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Salud del Estado, pues únicamente se dejará pasar a aquellos que cuenten con las características y requisitos para aplicarse la vacuna.



Por su parte, la subsecretaria de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Mirna Beltrán Arzaga, hizo un llamado a la población a acudir a vacunarse únicamente cuando sea convocada por las autoridades y a llevar consigo la documentación que se solicita, a fin de agilizar el proceso para beneficio de todas las partes involucradas.



La funcionaria estatal explicó que las personas deben portar una identificación con fotografía y el CURP impreso, lo cual agiliza las actividades para que el ciudadano salga mucho más rápido de las filas que se generan en los puntos de vacunación.



“Hay que ir bien alimentados, si usted está tomando algún medicamento, por favor no suspenda, hay que tomarlo, hay que acudir con ropa cómoda de acuerdo al clima”, puntualizó.

Agregó que la vacuna es la mejor esperanza ante la pandemia, “además de todas las medidas preventivas que debemos llevar y que hemos llevado durante un año religiosamente. No bajemos la guardia por favor, vienen estas vacaciones, tratemos de no movilizarnos, de no hacer reuniones, nos salir de vacaciones, no hacer congregaciones de personas, porque eso nos puede llevar a una alza de contagios y no queremos aumentar ese número de defunciones, no queremos perder más vidas en el estado”, aseveró.





Lunes 29 de marzo

75 años y más

A-G 08:00-11:00

G-M 11:00-14:00

N-Z 14:00-18:00





Martes 30 de marzo

70 años y más

A-G 08:00-11:00

G-M 11:00-14:00

N-Z 14:00-18:00





Miércoles 31 de marzo

68 y más

A-G 08:00-11:00

G-M 11:00-14:00

N-Z 14:00-18:00





Requisitos:

-Llevar CURP impresa.

-Llevar formato nuevo de registro impreso (llenar solo datos personales).

Liga Formato: https://drive.google.com/file/d/1JlwDTvbOzEwNwZMNGrzwiHAy9v-su5zZ/view?usp=sharing

Liga CURP: https://www.gob.mx/curp/