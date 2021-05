Arrasan incendios en Guazapares y Guerrero seis hectáreas en dos días

La Comisión Nacional Forestal informó que este domingo se combaten dos incendios forestales activos en los municipios de Guazapares y Guerrero; que han dejado una afectación de tres hectáreas cada uno. El siniestro reportado en Guazapares inició el pasado viernes 16, mientras que el de Guerrero inició el sábado 15.

De acuerdo con la información estadística semanal de incendios forestales de la Conafor, en el periodo del 7 al 13 de mayo, Chihuahua registró un total de 35 eventos, y afectó una superficie de 4 mil 358 hectáreas, de las cuáles, 3 mil 170 corresponde a terreno con vegetación herbácea, 373 de arbolado adulto, 66 de renuevo y 750 de arbustos.

Desafortunadamente, estas cifras colocan a la entidad en el primer lugar de superficie afectada por incendios forestales durante el periodo referido, con 4 mil 358 hectáreas; seguido por Colima con 731 has., Quintana Roo con 547 has., y Yucatán con 275 has. de superficie siniestrada.

En el acumulado de este año, del 1 de enero al 13 de mayo, Chihuahua ha combatido 355 incendios forestales, con una afectación total de 28 mil 154 hectáreas, siendo el arbóreo herbáceo el de mayor afectación con 22 mil 247 has., seguido del arbustivo con 4 mil 134 has., arbolado adulto con 998 has., y el renuevo con 775 hectáreas dañadas.