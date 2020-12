Artesanos poblanos ofertan Bajillas y ollas de barro

Intentando obtener ingresos en las ventas del tianguis ofreciendo su trabajo artesanal se encuentran Víctor Salazar y familiares que mencionaron que las ventas estaban muy difíciles y que la gente andaba muy gastada ya que apenas si habían vendido unas dos piezas de sus productos, los cuales son elaborados por su familia y traídos hasta esta ciudad para venderlos.

Ollas, jarros, Tazas, cazuelas y otros artículos hechos a mano son los que hombres originarios de Puebla traen para ofertar a la ciudadanía chihuahuense, “pero se han topado con que sus precios no les dan, pues aseguran que la gente quiere comprar las cosas muy baratas y no valoran el trabajo artesano de nuestros paisanos”, señalo Víctor, indico el comerciante de estos utensilios hechos de barro.

El vendedor y sus ayudantes decidieron colocarse a la par de los puestos de vendimias del tianguis de la colonia Riberas de Sacramento, pero se toparon con que la gente esperaba escuchar precios más baratos, señalo que los precios están acorde de su fabricación y traslado de puebla a esta ciudad pero a la gente se le hace caro el precio.

Una olla para mole por ejemplo la tienen a la venta en 200 pesos, pero la gente como que no tiene la cultura de lo hecho a mano y se molestan porque dicen que están muy caros, Tendremos que buscar otro punto u otra manera de ofertarlos pues hasta hoy no nos está dejando”, ya la gente no quiere pagar lo que valen, culmino el vendedor poblano.

