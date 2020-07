Asciende la ocupación de camas en el estado

El Hospital Regional de Delicias registra una ocupación hospitalaria del 60 por ciento y el Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social un 65 por ciento en la unidad de terapia intensiva, una tendencia a la alta que de continuar la movilidad dentro de 12 días la ocupación podría saturarse.

La doctora Irma Leticia Ruiz González, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, informó que a nivel estatal la ocupación hospitalaria en los nosocomios que reportan a la plataforma IRAG es de 30 por ciento en promedio, sin embargo en camas generales en la zona de Delicias la ocupación es del doble.

“Se han hecho reconversiones, pero sabemos que tiene un tope, en camas y personal de salud”, indicó la doctora, quien agregó que hay hospitales con camas disponibles por lo que en caso de seguir la tendencia a la alta se tendrán que derivar los pacientes a esos nosocomios.

La doctora señaló que el incremento en la ocupación hospitalaria ha sido paulatina, pero constante, por lo que en los siguientes 12 días la capacidad hospitalaria puede verse comprometida.

“Se puede ver rebasada la capacidad, no podemos detener al 100 por ciento el número de contagios, pero sí podemos reducirlo de forma preventiva, sabiendo qué lugares no visitar, qué lugares no atienden las medidas sanitarias y con ello evitar un contagio innecesario”.

A la fecha hay 211 personas hospitalizadas de las cuales 52 se encuentran luchando entre la vida y la muerte en una unidad de terapia intensiva.

Los nosocomios con mayor porcentaje de ocupación en camas generales son el Hospital Regional de Delicias, seguido del Hospital General de Zona con Medicina Familiar Número 11 del IMSS en Delicias con 46 por ciento; el Hospital General de Subzona Número 22 de Nuevo Casas Grandes del IMSS con 42 por ciento; el de Guachochi con 25 por ciento; el 23 Batallón de Infantería con 25 por ciento.

Los nosocomios que registraban la mayor demanda eran el Hospital General Regional Número 66 en Juárez del IMSS ahora con un 24 por ciento; el Hospital General Regional Número 1 “Morelos” del IMSS con 24 por ciento; el Hospital General de Juárez con 22 por ciento; el Hospital Central con 22 por ciento; y el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua un 21 por ciento y el Hospital General de Zona Medicina Familiar número 23 en Parral del IMSS con 20 por ciento.

Mientras que en las camas de terapia intensiva, el liderazgo lo tiene el Hospital General Regional Número 1 “Morelos” en la capital del estado con un 65 por ciento; le siguen el Hospital Central del Estado con 62 por ciento, el HGZMF 11 de Delicias con 45 por ciento; el HGR 66 de Juárez con 37 por ciento; el HGS 22 de Nuevo Casas Grandes con 33 por ciento; Issste en Juárez con 33 por ciento; HIES de Chihuahua con 25 por ciento y el HG de Juárez con 19 por ciento.

Los hospitales particulares cuentan con un número de camas reducido por lo que es normal que esos nosocomios presenten una saturación en las áreas Covid-19, por lo que se les ha brindado la información necesaria para que puedan derivar a los pacientes a otros nosocomios públicos que cuenten con camas disponibles.

La doctora mencionó que Chihuahua fue de los 14 estados que se salvó de regresar al semáforo rojo, sin embargo hay altas probabilidades de que para la próxima semana no se salve, sobre todo si la movilidad continúa incrementándose y la ciudadanía relaja las medidas de prevención.





