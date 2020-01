Asegura CONAGUA que no fue vaciada presa El Granero

El director local de la Conagua, Baldemar Médez expuso que los niveles de las presas en promedio se sitúan en un 70 por ciento, descartando que El Granero, en Aldama se haya vaciado, dado que las precipitaciones de la temporada aumentaron el nivel de ésta y otras que conforman el Sistema Estatal de presas.

“La presa Luis L. León a las 7:00 am se encuentra al 73.3 %, con una elevación de 1031.04 msnm, con un almacenamiento de 214.304 Hm3, no estamos extrayendo ni una gota de agua, tras el cierre de la válvula el pasado jueves”, dijo. Local Vacía Conagua "El Granero"

En el caso de la presa Boquilla a las 7:00 am se encuentra al 69.5, Fco. I. Madero; al 96.7 %; A. González a las 7:00 am se encuentra al 99.5 %; Las Lajas a las 7:00 am se encuentra al 98.6 %; El Tintero, 76.1 %.

Aquí en la capital la Chihuahua a las 7:00 am se encuentra al 61.7 %, con una elevación de 1537.35 msnm, con un almacenamiento de 14.417 Hm3, 8.966 Hm3 bajo el namo, con una extracción total de 0.06 m3/s, Precipitación: 0.0 mm y el Rejón a las 7:00 am se encuentra al 61.2 %, con una elevación de 1473.65 msnm, con un almacenamiento de 3.992 Hm3, 2.536 Hm3 bajo el namo, con una extracción total de 0.00 m3/s, Precipitación: 0.0 mm.

Finalmente informó que la presa San Gabriel a las 7:00 am se encuentra al 53.2 %; La presa Pico al 30.7 %.

"El riego del distrito de Ojinaga está garantizado y que la presa sigue teniendo ingresos de agua lo que permitirá llegar nuevamente al 100 por ciento de su capacidad", señaló.

Las estaciones hidrométricas en las últimas horas han reportado el ingreso de agua de distintas afluentes a las presas las Vìrgenes, Granero y Boquilla de la siguiente manera:

Villalba:

18.23 m3 / s

(Entrada a Madero)

Babisas:

4.86 m3 / s

(Entrada a Granero)

Boca del rio:

4.90 m3 / s

(Entrada a Boquilla)

