Asegura Salud que no hay motivo para temer a vacuna contra Covid-19

Ciudad Juárez.-A raíz de que a nivel nacional se detectó el primer caso grave de trombosis provocado por la aplicación de la vacuna contra Covid-19 de AstraZeneca, la cual también será aplicada aquí a adultos mayores, autoridades de salud urgieron a la población a no caer en pánico.

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte, informó que el biológico fue aplicado ya en varias partes del Estado y hasta el momento han sido mínimas las reacciones que se han presentado.

“La vacuna AstraZeneca es bastante segura como para estarla ofreciendo, no la ofreceríamos si supiéramos que los sometemos a un riesgo mucho mayor. Se han vacunado muchos municipios aquí en el estado ya con la misma vacuna y no hemos tenido un solo caso de una reacción grave de trombosis para esta vacuna, ha habido reacciones para otro tipo de vacunas que han sido aplicadas y para AstraZeneca no se han presentado”, comentó Valenzuela Zorrilla.

Wendy Ávila Coronado, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, dijo que al aplicarse la vacuna los adultos mayores se previenen de una enfermedad grave por Covid-19.

“No deben de tener miedo de acudir a la vacunación, recordemos que las consecuencias de Covid-19 son fatales, recordemos que esta vacuna nos va a prevenir una enfermedad grave, nos va a prevenir la muerte y con esto vamos a poder llevar un control de esta pandemia”, explicó.

En el mismo sentido coincidió Lorenzo Soberanes, Vicepresidente de Salud de Canaco, quien comentó que hasta el momento lo que se sabe es que la reacción grave de la vacuna de AstraZeneca se da en uno de cada 250 mil vacunados.

“En el caso de la vacuna es uno en 250 mil vacunados, podrían desarrollar. Entonces la situación es que el porcentaje es muy mínimo y AstraZeneca como todas las vacunas pueden llegar a desarrollar un efecto secundario en la persona que no conozca cuáles son sus vulnerabilidades o cuáles pudieran ser sus reacciones alérgicas por ejemplo”, comentó Soberanes.

Por último la Secretaría de Salud informó que se contará con médicos y enfermeros capacitados, así como con ambulancias, para dar la atención a los adultos mayores que por alguna razón pudieran a presentar alguna reacción al momento de la aplicación el próximo lunes.

Abren otro módulo de vacunación Covid-19

La Delegación de Bienestar informó ayer que se agregó otro punto de vacunación para adultos mayores en Ciudad Juárez.

El nuevo punto de vacunación será el Noveno Regimiento de caballería, ubicado en calle Barranco Azul 1040, colonia Toribio Ortega, 31060 en Ciudad Juárez.

Ante esto los puntos de vacunación ahora son: Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Centro de Convenciones Anitas, Estadio de Béisbol Juárez Vive, La Rodadora y Noveno Regimiento de caballería.

También está el Estado Olímpico Benito Juárez en donde la vacunación será únicamente en vehículo.

