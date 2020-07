Aseguran 5 camiones por violar aforo

El titular de la Dirección de Transporte, David Holguín, informó que ante el incumplimiento de los choferes de llevar más aforo del permitido se han tenido que tomar medidas más drásticas para evitar que la pandemia del Covid-19 siga propagándose.

Hasta el momento, la Dirección de Transporte ha decomisado cinco camiones urbanos que llevaban más del 50 por ciento de aforo, y estas medidas continuarán, señaló Holguín, pues además de ser una instrucción del gobierno es responsabilidad de la dirección a su cargo tomar las medidas para que los camiones no sean un punto de contagio.

“Los choferes no deben subir a más de 35 personas, pero también pedimos a los usuarios prudencia, para no saturar las unidades, porque está en juego su salud”, afirmó.

David Holguín indicó que además de la medida del aforo está el tema del uso de cubrebocas, pues de lo contrario los choferes serán multados, como hasta el momento se ha hecho, con una sanción de entre 3 mil y 6 mil 500 pesos.

Por otra parte, acotó que los choferes de taxis, se también deben continuar con la medida de sana distancia, por lo que deben llevar dos pasajeros, además de portar mascarilla y llevar la solución jabonosa para limpiar el interior de los vehículos.

El director de Transporte informó que un actor muy importante en el tema de la contingencia sanitaria es el usuario, “es un tema difícil, porque mucha gente tiene la extrema necesidad de trasladarse en camión, por lo que muchas ocasiones la misma ciudadanía exige que no se respete este aforo, pues tienen la urgencia de trasladarse”, dijo.

En este sentido, agregó que el chofer tiene que afrontar esta situación, sin embargo, “todos somos parte de la contingencia, por eso hacemos el llamado a la gente en el sentido de que la salud es lo primero”.

Por su parte, los choferes han insistido en que no pueden estar peleando con la gente para que no suba, pues incluso han sido víctimas de agresiones, y lo mismo ocurre cuando se les niega el paso a quienes no portan cubrebocas.

Los conductores de transporte urbano exponen que es el gobierno quien tiene que generar las condiciones de sanidad, no sólo apoyando con insumos como cubrebocas para los pasajeros, sino también asignando personal en las paradas de los camiones para que revisen que se guarde la sana distancia y se explique a la gente que no pueden abordar cuando las unidades van al 50 por ciento de su capacidad.

