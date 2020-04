Aseguran que cierre de la Casa Resilencia fue injusta

Estamos a merced de una funcionaria del gobierno y creemos que por eso nos cerraron nuestro centro señala director de la casa de resilencia A.C., que fuera clausurada hace semanas luego de supuestas denuncias de maltrato a los jóvenes en el lugar.

El titular del centro informó el día de hoy Qué hace tras de haber sido cerrado el lugar han denunciado y han mostrado los documentos necesarios así como videos y todo tipo de evidencia para comprobar que las acusaciones hechas contra el centro él y sus colaboradores son falsas y que incluso su error fue haber recibido en sus instalaciones hace tiempo al hijo de una de las funcionarias del DIF el cual por sus serios problemas de conducta que presentaba una noche puesto de acuerdo con dos jóvenes más para fugarse del centro apuñaló en varias ocasiones a uno de los cuidadores y a partir de ahí recibió La amenaza de que pronto le cerrarían la institución.

Jorge Nava anchondo director de la casa de resilencia A.C. dio a conocer el día de hoy la problemática que está viviendo el y todos sus colaboradores luego de que las autoridades le clausuraron la institución mencionó qué hace aproximadamente 5 meses una funcionaria del DIF de nombre Nidia al no tener control con su hijo y manifestarles que tenía un serio problema de conducta ingobernable los buscó para ver la posibilidad de internar a su hijo en el lugar a lo cual ellos accedieron y lo registraron pero luego de una semanas el joven planeó una fuga logrando convencer a 2 internos más, en la que lograron llegar a la cocina y extrajeron unas aspas de licuadora las cuales funcionan tipo navaja y durante la noche sorprendieron a uno de los cuidadores de lugar a quién El joven apuñalo en varias ocasiones hasta que fue auxiliado por los demás encargados del lugar.

Un día después de que se le informa a la madre del joven sobre los hechos acontecidos esta simplemente acude por él y tras firmar para que se le entregará al menor hijo comenzó amenazarlos sobre de qué haría todo lo posible por cerrarles el lugar ya que si su hijo hizo algo como eso debió tener un buen motivo y se retiró del sitio.

Así pasaron varios meses hasta que de pronto se da el caso donde otro jovencito interno cuando realizaban ejercicios físicos como las conocidas lagartijas de pronto sus brazos resbalaron y se golpeó su boca contra el piso y perdió varias piezas dentales situación que generó la molestia de los familiares del joven y fue cuando tuvieron una denuncia supuestamente por maltrato.

Cuando estas situaciones se presentaron ellos hicieron lo propio e incluso mostraron evidencias tras acudir a responder las denuncias pero hasta ahora no han tenido respuesta que las autoridades para retirar los motivos de clausura y preocupados por qué su casa de resilencia siga funcionando decidieron hacer pública toda la evidencia con la que cuentan sobre los hechos principalmente fotos y videos del primer caso donde el hijo de la funcionaria ataca al cuidador y donde se muestra claramente que lo sorprendieron y lo apuñalaron, en un segundo video el titular muestra como evidencia la grabación de cuando los jóvenes se encontraban ejercitándose y se ve claramente cuando el jovencito resbala y se golpea contra el piso.

Nava anchondo mencionó que la asociación que el dirige tiene trabajando ya en la ciudad poco más de 10 años y por el proceso que él ofrece junto con todos sus colaboradores a los cuales mencionó como profesionistas han tenido muchos casos de éxito donde muchos jovencitos que llegan al lugar con muy serios problemas de conducta ingobernable han compuesto su camino.

El titular agregó qué ellos son los únicos qué ofrecen en esta ciudad un lugar donde jóvenes menores de edad con problemas de adicciones pero sobre todo de conducta ingobernable son atendidos por especialistas y que incluso el 80% de los jóvenes internos que suelen tener son enviados por el propio dif estatal ya que en ningún albergue o internados lo reciben por la problemática que traen.

No es justo que nos cierren sólo porque tuvimos un problema con el hijo de una funcionaria señaló Nava anchondo nosotros hemos mostrado toda la evidencia posible y hemos atendido todos los llamados que se nos han hecho y hasta ahora no hemos obtenido la respuesta favorable para reabrir de nuevo nuestras puertas por lo que pido que nos escuché el señor gobernador sé que en estos momentos es difícil que vengan y nos visiten Y observen cómo trabajamos para que se den cuenta de nuestra buena labor pero sí que estén en las posibilidades de enviarnos personal profesional dedicado a hacer Las observaciones necesarias en este tipo de centros para que se valore realmente lo sucedido y nosotros podamos comprobar que no tenemos ningún problema y que no puede ser que los jóvenes que atendía mos sean descuidados aún y cuando llevaban un positivo avance sólo por haber tenido entre nuestros jóvenes al hijo de una funcionaria que nos dio el problema mencionado y hoy somos castigados por esa situación.