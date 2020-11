"Asesinaron a los más puros entre nosotros”: Adriana LeBarón

COLONIA LEBARÓN, Galeana.- Una exigencia de justicia imperó en la “Ceremonia Memorial” para honrar a los 9 integrantes de las familias LeBarón, Miller, Langford, Johnson y Ray, quienes fueron asesinados a la salida de la comunidad La Mora, en Bavispe, Sonora, cuando viajaban a la colonia LeBarón.

La ceremonia del primer aniversario luctuoso se llevó a cabo en la Colonia LeBarón, en el municipio de Galeana, Chihuahua, donde se emitieron diversos posicionamientos por parte de la familia que se mostró por demás conmovida a la hora de presenciar un video donde se recordó a las víctimas.





Horacio Chávez | El Heraldo de Chihuahua





El primero en participar fue Jimmy, hermano de María Rhonita Miller LeBarón, quien compartió que en este último año ha reflexionado mucho, luego de lo que pasó aquel 4 de noviembre del 2019, el día que le quitaron el derecho de vivir a sus seres queridos.

"Aprendí que ser inocente, no te protege; que trasladarte de día, no te protege; que ser una madre viajando con tus hijos, no te protege. Ese día yo perdí mi corazón, estaba roto en pedazos; pero ese día adquirí un propósito de amar con más conciencia a los hermanos y hermanas que tengo, a los sobrinos, los amigos y a mi comunidad”, dijo entre lágrimas.

Asimismo, manifestó que ese día perdió a su padre, el que llegaba a la mesa a platicar de negocios, construcción, deporte, “ese día yo perdí a mi padre que vivía para mí y para su familia. Pero también adquirí algo: un padre que llega a la mesa a platicar de verdad, justicia, estrategia, de líneas de investigación...”, expuso el doliente.

Por otro lado, destacó ya haber perdido la confianza en las autoridades, y tener un gran respeto para todos los que siguen luchando por la verdad y justicia: “No estamos solos, somos muchos. Son muchos los que oran, son muchos los que lloran, son muchos los que se levantan todos los días para buscar soluciones a las injusticias que vivimos, pero la verdad es que no somos suficientes”, añadió con un corazón adolorido que exige justicia.

Por su parte, Adriana, otra de las hermanas LeBarón, señaló que si no luchamos como sociedad, a otra familia le puede pasar lo mismo, al hacer referencia al violento hecho que cobró la vida de tres madres de familia y sus hijos.

“Al final de este día, otras cien personas morirán violentamente en nuestro país, entre éstas se encuentran mujeres y niños inocentes”, expuso, al tiempo que indicó que ni siquiera la inocencia de las víctimas pudieron mantener a raya el mal del terrorismo de los cárteles ese 4 de noviembre.

De igual manera, externó que el vacío que provoca el asesinato de alguien tan cercano, es un dolor como ningún otro, es un dolor que exige una acción.

“Sus tres hijos vivos buscan amor en todos nosotros: acurrucarse en nuestras camas, acudir a nosotros para sus necesidades; en todos nuestros momentos hay una intensa tristeza que a menudo es difícil de superar. Me rompe el corazón al pensar que mi hermana moría sabiendo que no podía salvar a sus hijos. Asesinaron a los más puros e inocentes entre nosotros”, declaró Adriana, la cual resaltó que sólo con una población unida en lucha es como se puede detener ese ciclo de muerte, destrucción, violencia y luto.

Mientras que Melissa, la hermana mayor de Rhonita, compartió que ser una mujer LeBarón significa nacer de padres valientes que hicieron convenios con Dios y que tienen el propósito de criar una hermosa familia para la gloria de Dios.

Dijo sentirse orgullosa de que comienzan dando a sus madres la oportunidad de expresar su amor, cariño y propósito; avanzando en sus vidas, se convierten en hermanas y hermanos grandes y pequeñas, que tienen la oportunidad de compartir el mismo amor y cariño para formar familias hermosas.

“Entendemos que como parte del ciclo de la vida, la muerte es un hecho natural, pero quitar la vida con tanta violencia eso es criminal. Hoy lloramos a todos aquellos cuyas vidas han sido arrebatadas por el crimen organizado, y siempre los extrañaremos”, concluyó.

