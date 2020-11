Asiste Corral a la CDMX a presidir informe de Senador Emilio Álvarez

El Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado asistió este día al Segundo Informe Legislativo del Senador de la República Emilio Álvarez Icaza en la Ciudad de México, el cual se llevó a cabo en punto de las 10 horas, donde acudieron diferentes actores políticos como representantes de la sociedad civil.

A través de fotografías que compartió el Senador a través de sus cuentas oficiales, se mostró varios de los asistentes a este segundo informe de actividades, donde destaca la asistencia del Gobernador Javier Corral Jurado, quien a su vez agradeció la invitación a este evento en la Ciudad de México.

Durante el informe, se solicitó una intervención del Gobernador Javier Corral, quien aseguró que al momento de recibir la invitación, no tuvo duda de hacer un espacio en la agenda del Gobierno del Estado, para brindarle el testimonio, reconocimiento y aprecio personal al Senador de la República.

Al tomar la palabra dijo que el deterioro político que atraviesa el país por la dinámica de restauración autoritaria, que vuelve asechar al sistema democrático, que salta el federalismo y amenaza al conjunto de las libertades, obliga a que los aliados, se acompañen, a que quienes son aliados en las luchas por los derechos humanos, por la democracia y la libertad, por el federalismo, la trasparencia, para que sean aliados solidarios.

“Cuando veo el momento crucial que vive México, como se generaliza la preocupación social, cuando vengo siento que me gustaría haber sido senador en esta época, porque cuando veo la actuación de algunos compañeros, siento la necesidad, pero cuando veo la actuación de Emilio Álvarez, me tranquilizo, me llena de satisfacción y orgullo, porque me siento representado” explicó.

Refirió que lamentablemente la mayoría de ambas cámaras del Congreso están sometidas, “como jamás lo hubiéramos imaginado, al poder del Presidente de la República. Se dé la difícil tarea del llanero solitario, de ahí la importancia estratégica de una voz sea tan sonora y tan influyente, porque en el debate del Senador, lo importante es sembrar las ideas y dejar cosechadas las causas”.





