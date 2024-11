Asociación Municipal de Madres y Padres exige liberación de recursos retenidos desde hace tres meses

La presidenta de la Asociación Municipal de Madres y Padres de Familia, Adelaida Palacios se manifestó en contra de la retención del recurso económico de las 480 asociaciones en la capital, por lo que exigió la liberación del dinero.

La presidenta, acompañada de un nutrido grupo de docentes y madres de familia acudió al edificio Héroes de la Revolución a una cita programada con el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez.

A tres meses del inicio del Ciclo Escolar no han podido acceder a los recursos aportados de manera voluntaria por padres y madres de familia.

Adelaida Palacios explicó que desde el inicio del Ciclo Escolar se les retuvo el dinero de las cuentas por concepto de aportación de padres y madres de familia, pues el Gobierno del Estado, a través de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), tiene secuestradas las cuentas.

Asegura que a los centros escolares le hacen falta esos recursos económico; a la vez, Martha Medina, acompañante de la presidenta señaló que es necesario que les brinden una explicación sobre el paradero de esos recursos.

“Tenemos muchos meses buscando respuestas a nuestras inquietudes y no nos han querido atender”, señaló Adelaida Palacios, quien agregó que estas acciones de retención de recursos afectan a los estudiantes, debido a que una parte se destina al mantenimiento de los edificios y a la adquisición de combustibles para los calentones.

A la fecha, ya se contabilizan tres meses con las cuentas bloqueadas, luego de que a las asociaciones se les obligó a migrar de la institución bancaria Bancomer a Banamex, ya que se argumentó que era necesario el cambiarlo porque tenían algunos problemas con Bancomer.

“Que nos entreguen los recursos económicos y que nosotros podamos tener un banco de preferencia”, es la exigencia de la representante de la Asociación Municipal de Padres de Familia, debido a que no se les preguntó si estaban de acuerdo en la migración de banco. A la fecha, no hay contratos, no hay firma de contratos y los recursos están en el limbo.

Muchos presidentes y tesoreros han ido al banco a pedir estados de cuenta y no se les facilita, debido a que se encuentran bloqueadas, acuden a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y tampoco quieren atenderlos.

En Servicios Educativos del Estado de Chihuahua también hicieron algunos enroques, entre ellos, la salida de Silvia Núñez, encargada de atender a las Asociaciones de Padres de Familia, sin embargo, no se dio alguna explicación.

La comitiva fue recibida por personal de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en espera de recibir una buena respuesta.