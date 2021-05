Aspirantes a gubernatura no debatieron; sólo ataques y acusaciones

Todos los candidatos a la gubernatura se lanzaron contra el candidato de Morena al representar al gobierno federal y no se alzan como la solución a la problemática que vive Chihuahua, ello durante el Debate 2021 organizado por el Instituto Estatal Electoral.

A 16 días de la elección, los aspirantes a la gubernatura presentaron algunas de sus propuestas, la gran ausente fue María Eugenia Baeza García por RSP y la sorpresa la dio Alejandro Díaz Villalobos, de Fuerza por México, quien declinó a favor de la candidata de la coalición Nos Une Chihuahua.

Minutos antes de las 16:00 horas, las porras del PAN y de Morena se dieron de “jalones” de ropa y cabellos, luego los ánimos se caldearon y se dieron hasta con las botellas con agua. En todo momento se les olvidó la sana distancia. Esta será una jornada electoral histórica, por primera vez son 8 los contendientes que buscan llegar a la gubernatura y ser el relevo de Javier Corral Jurado.

El Debate 2021, organizado por el Instituto Estatal Electoral, tiene como objetivo presentar ante la ciudadanía las principales propuestas de los candidatos a fin de que el próximo 6 de junio la ciudadanía pueda emitir un voto razonado.

Al inicio del debate se hizo un llamado a los candidatos a conducirse con rectitud e invitar a su militancia a la civilidad.

Los candidatos tocaron los temas de gobierno, economía y empleo, salud y medio ambiente, derechos humanos y por supuesto seguridad. A pesar de que se les brindó la plataforma para contestar y atender las inquietudes de la ciudadanía, con preguntas que les fueron planteadas, fueron pocas las que verdaderamente argumentaron, ya que los participantes traían preparados sus discursos y sólo intentaron ajustarlos, quedándole a deber a los ciudadanos.





Brenda Francisca Ríos Prieto, candidata del Partido Verde Ecologista (PVEM)

Foto: Cortesía | PVEM





Brenda Ríos, candidata del Partido Verde Ecologista, indicó que durante su administración luchará por la aplicación de la Ley para el Campo; involucrará a la sociedad civil organizada en la toma de decisiones e impulsará las políticas públicas que permita atender las necesidades de las mujeres.

Detalló que el género femenino es el pilar de la economía y de la sociedad, debido a que representan el 50% de la economía. Indicó que cuando sea gobernadora, las mujeres serán una prioridad. Asimismo, expresó que implementará refugios y un hospital gratuito para la atención de perros callejeros

Ríos invitó a la ciudadanía a que analicen su voto, que revisen los perfiles de los candidatos, si tienen vínculos con un pasado corrupto o si han vivido de la política y sus privilegios. Señaló que el Partido Verde es el futuro de Chihuahua, pues dijo que los demás candidatos apuestan al pasado y no al futuro, además de que promueven el robo del agua

“Mi prioridad son las mujeres, los jóvenes, los niños, el medio ambiente, las personas de la tercera edad y la defensa de los animales. Tengo el coraje, la fuerza y la energía de nuestro estado. La decisión final la tiene la ciudadanía”, dijo.





María Eugenia Campos Galván, de la coalición Nos Une Chihuahua (PAN-PRD)

Foto: Cortesía | PAN





Durante su participación, la candidata del PAN y PRD, María Eugenia Campos, mencionó que Chihuahua volverá a ser el estado más seguro del norte de México, lo que se logrará mediante la implementación de programas exitosos de prevención y recuperación del tejido social; asimismo se reforzará la dignificación de los cuerpos de seguridad y se implementará en todo el estado la plataforma Escudo.

Dentro de sus propuestas resaltó la creación del Seguro Popular del Estado, así como la implementación del programa de estancias infantiles, el más grande en todo el país, en este sentido acotó que ambos apoyos fueron eliminados por el gobierno de la 4T que en Chihuahua es representado por Juan Carlos Loera.

Campos Galván subrayó que llega a la contienda sin nada que ocultar y con el orgullo que la ha caracterizado; asimismo destacó su amplia trayectoria en el servicio público, la cual ha sido impecable y con total transparencia, sobre esto mismo recalcó que la elección no la ganará quien haga más promesas, sino quien haya demostrado que da resultados y puede cumplir lo que promete.

Reiteró que Chihuahua necesita un gobierno cercano que ayude a resolver los problemas y necesidades de la gente, por ese motivo dijo que esta entidad tendrá por primera vez a una gobernadora que caminará de la mano con los chihuahuenses, con mucha fortaleza y con decisión, pero también con profunda libertad y con amor.





Graciela Ortiz González, de Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Foto: Cortesía | PRI





La candidata priista, Graciela Ortiz, propuso crear el Instituto Chihuahuense del Agua para que se atienda el tema de tecnificación y planeación, así como la defensa del vital líquido. “Nunca más un gobierno que venga y nos robe el agua”.

Reveló su preocupación por los ataques y descalificaciones en lugar de hacer propuestas para resolver los problemas de Chihuahua, donde enfatizó que hace falta actuar con congruencia, visión y sobre todo conocer el estado.

Dijo que es necesario que se le regrese a Chihuahua el recurso que la federación le ha arrebatado en los rubros de salud, educación, campo, economía y desarrollo social. A la vez que se pronunció por implementar una política de austeridad que se extenderá hasta los contratos con los medios de comunicación.

Se pronunció por gestionar recursos con la federación, porque el gobierno de la 4T arrebató a los ciudadanos los apoyos en salud, educación, infraestructura carretera, programas como escuelas de calidad, apoyo a jornaleros agrícolas, el programa de empleo temporal, eliminaron el apoyo para infraestructura productiva. “Ahora Morena viene a querer resolver los problemas que aquejan a Chihuahua”.

La seguridad no se resuelve con patrulla y policías, sino que requiere de la reconstrucción del tejido social.

Finalmente hizo un llamado a no votar por Morena, sino ejercer el voto responsable para definir el futuro de Chihuahua y México.





Juan Carlos Loera de la Rosa, de la alianza Morena-PT-Panal

Foto: Cortesía | Morena





El candidato a la gubernatura del estado de Chihuahua, Juan Carlos Loera, por la Coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que Chihuahua debe cambiar, y se definió como un hombre honesto que extirpará el régimen de corrupción que tiene a Chihuahua en la quiebra.

Anunció que en caso de llegar a la gubernatura, reducirá su salario como gobernador a la mitad, y no permitirá que ningún funcionario reciba mayores ingresos que él. Se comprometió a eliminar excesos, viajes de lujo, paseos disfrazados de viajes de trabajo, además de que inhabilitará a los funcionarios corruptos. “La austeridad y la honestidad serán el eje de mi gobierno”, dijo. Así mismo, aseveró que con el refinanciamiento de la deuda del estado que planea realizar, se podrá destinar recursos a la rehabilitación de carreteras e implementar servicio de agua potable a donde no la hay, “porque no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”, afirmó.

En materia de economía y empleo, afirmó que como empresario conoce que el principal obstáculo para el desarrollo de la economía es la corrupción, por lo que adelantó que en su gobierno no habrán “turbo moches”; entre otras propuestas, mencionó que creará en Ciudad Juárez un centro logístico, además se otorgarán Créditos a la Palabra por montos entre 10 mil y 300 mil pesos, y que en coordinación con el gobierno de la Cuarta Transformación, generará tarifas eléctricas más bajas, que apoyen los procesos industriales.

Loera de la Rosa afirmó que el problema del medio ambiente es el agua, y a los candidatos presentes en el debate les espetó: “no tienen vergüenza, no pueden hablar del agua potable, porque hay más de 100 colonias aquí en Chihuahua sin acceso, ni drenaje; en Parral tienen meses. He recorrido todo el estado y me consta que hay grandes deficiencias, porque han abandonado las redes hidráulicas, no cuentan con estudios para asegurar que haya agua en el futuro”.





Jorge Alfredo Lozoya Santillán, de Movimiento Ciudadano

Foto: Cortesía | Movimiento Ciudadano





El candidato Alfredo Lozoya, mejor conocido como “el Caballo Lozoya”, enfatizó que Chihuahua será un paraíso para invertir, para ello brindará incentivos a las empresas innovadoras, no pedirá “moche” por las obras y contratos que se asignen.

Convertirá a Juárez en una frontera de lujo, para que las importaciones y exportaciones fluyan con mayor agilidad; también se operará la modernización de los puentes internacionales. Incluso se pronunció por crear la Secretaría de Turismo para promocionar al estado. Señaló que en su gobierno volverán las estancias infantiles, crearán los refugios Marisela Escobedo y la atención integral a las mujeres.

En materia de seguridad y gobierno, dijo que es necesario combatir de manera efectiva al crimen organizado, acabar con los “picaderos” y la venta de “cristal”. En medio ambiente resaltó que el agua es el recurso más preciado, “Morena nos traicionó y entregó el agua de Chihuahua, yo voy a defenderla y si es necesario amarrarme a las compuertas de la presa lo voy a hacer para que no saqueen el agua”. Además de que se propuso incentivar las energías limpias.

En materia de salud, señaló que la pandemia demostró lo mal que gobierna Morena, que dejó sin vacunas, tratamientos contra el cáncer y medicamentos. “Les he demostrado que comprando el medicamento a precio real se elimina el faltante”, además se pronunció por el rescate de Pensiones Civiles del Estado de la corrupción que la inunda.

“Chihuahua no está condenado a votar por la ineptitud del actual gobierno y la corrupción de Maru, tampoco por la traición de Juan Carlos Loera, hay una opción representada por ciudadanos”, afirmó.





Luis Carlos Arrieta Lavenant, del Partido Encuentro Solidario (PES)

Foto: Mariano Rubio | El Heraldo de Chihuahua





El cáncer de México es la corrupción y la impunidad, afirmó Luis Carlos Arrieta, candidato del PES, “en los últimos cinco años se ha vivido en la ausencia de un gobierno sordo y mudo, que nos cuesta mucho”, pues el actual gobernador ha llevado a una deuda de 55 mil millones de pesos, señaló.

Al ser cuestionado sobre su estrategia para recuperar mayores porcentajes de impuestos, Arrieta afirmó que en su momento buscará una plática con la federación para que regrese a la población el 50% de los impuestos y no sólo el 30%, como ocurre en la actualidad.

Al exponer cómo sería su trabajo para prevenir los feminicidios, señaló ser un defensor natural de la vida, de los derechos humanos "y no toleraremos más sangre de inocentes”, refirió al señalar que trabajará para la castración química.

Agregó que durante su gestión trabajará para garantizar seguridad a todas y todos, “mujeres, hombres y adultos mayores, a todos”, para lo cual también señaló que las policías de los tres órdenes de gobierno trabajarán en conjunto.





Alejandro Díaz Villalobos, de Fuerza por México

Foto: Olga Casas | El Heraldo de Chihuahua





Al cierre del debate, Alejandro Díaz renunció a la búsqueda de la gubernatura por el partido Fuerza por México y declinó a favor de María Eugenia Campos Galván, candidata de Acción Nacional, al abogar por la unidad para el futuro de la entidad.

“Quiero ayudar a que prive la unión y no el rencor, progreso y no la división; la visión de futuro y no retroceso, que es lo que representa Loera. A la candidata Maru Campos le tomo su palabra por representar a Chihuahua de manera conjunta. Quiero ayudar a que prive la unión y no el rencor”, dijo.

Durante su participación en el debate, indicó que Chihuahua necesita una fiscalía especial anticorrupción que vigile y proteja los intereses de todos los ciudadanos. Propuso la creación de la Secretaría del Medio Ambiente para velar por su protección. Indicó que se deben de recuperar los liderazgos de las instituciones de salud para ampliar la cobertura y para reactivar la economía se debe impulsar el turismo médico, así como fortalecer a las pequeñas y medianas empresas con tasas cero.

Propuso la creación de un Instituto Estatal de los Derechos Humanos, con las facultades jurídicas y económicas necesarias, así como con la autonomía para que Chihuahua sea el estado con menor desigualdad en todo el país.

Con información de Paloma Sánchez, Velvet González, Adriana Saucedo y Fernando Reyes.

