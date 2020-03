Ataca de nuevo, acosador del transporte público

Desde el año 2017, José Luis P. N. ha sido denunciado por cometer actos de acoso y hostigamiento sexual en el transporte púbico, donde incluso en el año 2018 fue llevado ante un juez de Control por el mismo delito, pero sólo estuvo en prisión algunos meses.

Ayer nuevamente fue denunciado realizando tocamientos a mujeres en la ruta troncal.

Las mujeres ya identifican al hombre, su forma en que hace los tocamientos, pues en ocasiones se pone en asientos detrás de ellas, para meter la mano entre los asientos y cometer los tocamientos indebidos, a lo que ellas optan por tomarle fotografías y denunciarlo en redes sociales ya que en muchas ocasiones no saben cómo reaccionar, según las publicaciones que se han realizado en contra de José Luis.

Según registros de la Policía Municipal, como del Tribunal Superior de Justicia se tiene conocimiento que desde el 2017 fue señalado como un acosador y abusador sexual, que se transportaba en lo que se conocía como “Vivebús” y en el año 2018 fue detenido para ser llevado ante un juez de Control por ese delito.

La última vez que lograron detener a José Luis P. N. fue el pasado 18 de febrero cuando una mujer denunció al chofer del transporte que el presunto responsable le había hecho tocamientos indebidos, a lo cual lo detuvieron y agentes municipales lo procedieron y llevaron a las instalaciones de la comandancia.

Ahí permaneció 36 horas por su falta, y nunca fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, quienes a pesar de las conductas reiterativas tienen procesos pendientes para dejar en prisión al responsable, quien sigue violentando a mujeres en el transporte, según la última denuncia interpuesta el 5 de marzo.

Dos días después de su detención (18 de febrero), José Luis salió sin problema alguno, incluso los propios usuarios de las redes sociales, volvieron advertir que había regresado a cometer sus actos de acoso sexual, que hace en los camiones, por lo cual decidieron tomarle una foto para que las personas tuvieran cuidado de él.

Es decir que durante 3 años se tiene conocimiento que el hombre utiliza esa forma para tocar de forma inadecuada a mujeres, la mayoría estudiantes o menores de edad, por lo que ya se encuentra plenamente identificado, se ha difundido imágenes del mismo y al parecer continúa con su mismo modus operandi.

Según los datos que recaban las autoridades de seguridad, el presunto acosador, acostumbra a subirse al transporte público en horas estratégicas, donde los camiones van a sobrecupo a fin de poder realizar tocamientos indebidos, o presuntamente accidentales, a mujer que viajan en estas unidades.

“Buenas tardes, quisiera saber si me pueden ayudar a difundir esta foto para saber el nombre del tipo, el día de hoy aproximadamente a las 4:40 p.m. venía en el Vivebús y comenzó a tocarme una bubi, en ese momento me paralicé y no pude hacer más que decirle con pocas palabras a mi amiga que venía a unos lugares que le tomará una foto, cuando se dio cuenta se bajó riéndose en la estación de Fuentes Danzarinas, me gustaría denunciarlo gracias”, fue el mensaje que publicó una presunta víctima quien compartió la imagen del presunto acosador.

José Luis, es un hombre que cuenta con rasgos físicos muy destacados, pues tiene una nariz muy pronunciada, que es uno de los rasgos físicos que más lo han caracterizado, por lo que actualmente existen fotografías de este hombre, quien ha sido detectado por usuarios cuando notan que se masturba, toca a mujeres o inicia acosarlas.

Al momento tanto hombres como mujeres se encuentran enfurecidos con las autoridades por permitir que el sujeto siga acosando a mujeres sin problema, por lo cual incluso han advertido que de verlo llegarían a lincharlo a fin de que no volviera a tener esa conducta inadecuada con las mujeres del transporte.

El día 3 de marzo, Imelda Paniagua colocó otra imagen del presunto acosado, explicando la forma en que la “manoseó” y advirtiendo lo que está sucediendo en el transporte público.