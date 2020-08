Aterriza Incora en Chihuahua; creará 240 nuevos empleos

El gobernador del Estado, Javier Corral, y el Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, anunciaron la apertura de INCORA, empresa del sector aeroespacial que realizará una inversión de 1.5 millones de dólares y generará 240 empleos de nivel licenciatura, en una primera etapa.

La compañía Wesco Aircraft se fusionó con la compañía Patton Air convirtiéndose en INCORA la cual se especializa en el manejo y control de inventarios de materiales productivos, gestión de órdenes de compra y logística.

Actualmente la compañía Wesco Aircraft cuenta con una planta en la ciudad de Chihuahua la cual se dedica solo al control de inventarios de algunas empresas aeroespaciales en Chihuahua.

Con la creación de INCORA deciden establecer su centro de servicio para Norte América el cual se enfocará a ventas compras, procesamiento de órdenes, gestión de cuentas de clientes, mercadotecnia, cadena de suministros, contabilidad finanzas entre otros.

El Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, destacó que con su visita a Chihuahua, reinició su gira por el país, desde el inicio de la pandemia, añadiendo que no pueden permitir que dicha contingencia provoque una peor crisis económica, por lo que aplaudió que la entidad esté retomando sus actividades económicas con medidas preventivas.

Asimismo, destacó la importancia del comercio binacional entre ambos países y que, ahora es momento de construir sobre la base del T-MEC, el cual crea nuevas inversiones en América del Norte. En este sentido, agradeció a la empresa INCORA de haber vuelto a Norteamérica y específicamente a Chihuahua.

Por su parte, el Gobernador Javier Corral Jurado, resaltó que Chihuahua es el estado que ha recibido las primeras inversiones extranjeras que se han anunciado, después de la entrada en vigor del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“En este estado, el gobierno, está para detonar las inversiones, para cuidar los negocios, para hacer que florezcan las empresas. El gobierno no compite con los empresarios, ni con las empresas, ese no es nuestro papel; nosotros generamos las condiciones de confianza, de ambiente laboral seguro, de Estado de Derecho, de transparencia, de incentivos, de capacitación, para que no solamente den empleos, sino den empleos bien pagados” refirió.









Ante esto, indicó que a Chihuahua no interesa cualquier inversión extranjera, sino aquellas que generen un valor agregado, empleos bien remunerados, como la inversión que hará INCORA en la entidad, con un nuevo centro técnico especializado que van a apoyar a procesos operativos de otras compañías.

Gracias a ello, se generarán 241 nuevos empleos para su primera etapa, y con amplias posibilidades de crecimiento para una segunda etapa que consistirá en la generación de 100 empleos más.

Además, Corral Jurado informó que en los últimos años se ha detonado la inversión extranjera en el Estado de Chihuahua y que, desde el cuarto trimestre del 2016 hasta el primer trimestre del 2020, en la entidad se ha recibido 5 mil 369.7 millones de dólares de inversión extranjera directa, convirtiéndose en el sexto estado que más inversión ha recibido en el país.





