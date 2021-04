Atestigua Brenda Ríos ineficiencia de campaña contra Covid-19

Durante su recorrido por los municipios enclavados en la Sierra Tarahumara, Brenda Ríos Prieto, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al Gobierno del Estado, atestiguó la ineficacia de las campañas de la concientización sobre el peligro de la COVID-19.

“Existe un estado de alerta y una urgencia sanitaria y de información en el estado porque he visto de cerca la carencia de brigadas de salud que les lleven gel antibacterial y cubrebocas a los municipios más alejados de las grandes ciudades”, dijo la candidata.

Ríos Prieto señaló que es alarmante que en tan solo 24 horas se registraran 25 decesos y 127 nuevos contagios en la ciudad e invitó a toda la población a no relajar medidas de seguridad pues es responsabilidad de todos y todas el evitar más contagios.

“Las autoridades deben voltear a ver a estas comunidades que están olvidadas, implementar platicas en donde gente capacitada pueda compartir con estas personas los riesgos de la Covid-19 y enseñarlos a tomar las medidas necesarias”, dijo Ríos.

Por último hizo un llamado a la población para no dejar de lado las medidas sanitarias más urgentes como es el lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial, no salir de casa si no es necesario, usar cubrebocas y mantener la sana distancia.

