Audiencia por amparo de Maru Campos es el 14 de diciembre

Luego de que el apoderado de María Eugenia Campos Galván, Francisco Javier Molina, tramitara un amparo contra cualquier orden de aprehensión, el juez decimosegundo de distrito en el estado de Chihuahua, Juan Fernando Luévano, fijó una audiencia incidental para el 14 de diciembre en punto de las 9 horas.

En esta audiencia se deberán presentar las dos partes, la persona involucrada y las 15 autoridades responsables, en contra de quienes se tramitó el amparo para suspender cualquier orden de aprehensión, toda vez que darán a conocer el asunto a un juzgado federal para determinar si existe o no orden de captura.

Cada una de las 15 partes, como la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigación y Comisión Estatal de Seguridad, deberán rendir un informe previo, en el cual justifiquen o informen de forma obligatoria si existe o no alguna orden en contra de la interesada.

Estos informes serán presentados a partir del 8 y antes del 14 de diciembre, que es cuando se realizará la primera audiencia incidental, donde se espera que se presenten ambas partes para tratar de este tema que se encuentra suspendido dentro del amparo 89/2020, promovido por la alcaldesa Maru Campos.

Aunque no se resolverá el asunto de fondo en la primera audiencia incidental, se tiene programado que cada una de las partes presente la información relacionada con órdenes de aprehensión ante un juez, pero hasta que no se resuelva no podrán privar de la libertad a la alcaldesa.

De igual forma, para que surta efecto el amparo, la interesada debe entregar la cantidad de 7 mil pesos como garantía del mismo, a fin de que pueda obtener los beneficios del mismo, según obra en el documento que fue entregado a 15 autoridades responsables por parte del Juzgado Decimosegundo.

