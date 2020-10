Aumenta afluencia en Hospital Morelos

Derechohabientes del IMSS informaron que el hospital Morelos se encuentra con gran afluencia de pacientes, por lo que deben esperar para ser atendidos.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Quienes arriban, permanecen sentados en la sala de Urgencias, por lo que algunos señalaron su inconformidad por la espera para atención médica.

Por su parte, la Oficina de Representación Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que ante la alta demanda de pacientes Covid-19, se lleva a cabo una estrategia de fortalecimiento, y destaca el incremento de camas censables para pacientes con SARS-CoV-2, la contratación del personal de salud y la intensificación de las acciones y protocolos establecidos para este padecimiento.

Local Sanitizan instalaciones del IMSS Nombre de Dios

El titular del IMSS en Chihuahua, doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón, informó que de las mil 305 camas censables con las que actualmente cuenta el Instituto en el estado, 504 están destinadas a la atención de pacientes Covid-19. Resaltó que con esta estrategia se incrementarán a 699, exclusivamente para atender el coronavirus.

También se amplían a 464 camas en los tres hospitales ubicados en Ciudad Juárez: Hospital General Regional (HGR) No. 66, Hospital General de Zona (HGZ) No. 35 y HGZ No. 6; a 150 en el HGR No. 1 “Morelos” en Chihuahua; y a 85 en las unidades del IMSS, distribuidas entre el HGZ No. 16 en Cuauhtémoc y HGZ No. 11 en Delicias.

Asimismo, el titular del IMSS exhortó a los chihuahuenses a no hacer caso de noticias falsas y seguir las indicaciones e información oficial que emita el organismo autorizado, como lo es la Secretaría de Salud.

Te recomendamos nuestro Podcast: