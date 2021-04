Aún no se reanuda la audiencia contra Maru C.

A pesar de que el juez de control del distrito judicial Morelos en Chihuahua, Samuel Uriel Mendoza decretó que a las 10:00 horas se reanudaría la audiencia de vinculación a proceso penal contra María Eugenia C.G y otros involucrados en la nómina secreta, esta sigue en suspenso.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Ya ha pasado más de una hora y la audiencia no se ha reanudado, en la resolución se conocerá si la alcaldesa con licencia María Eugenia C.G., candidata del PAN-PRD a la gubernatura, los ex legisladores locales Rodrigo D.R, del PRI, y María A.S, del Partido Verde Ecologista de México, enfrentarán la justicia por el delito de cohecho.

Los imputados son acusados por la Fiscalía General del Estado de recibir dinero por parte de César Horacio D.J. ex gobernador de Chihuahua, por lo que eran parte de la nómina secreta cuando los 3 fungían como diputados.

En la audiencia se ventiló que los 3 autorizaron la cuenta pública del ex gobernador César D.J. en 2014, en la que no se hicieron observaciones en el ingreso, manejo y aplicación de los recursos públicos.

Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Acusa MP simulación de servicios con empresa de hermano de Maru

El hermano de María Eugenia C.G., Manuel Campos, creó un despacho denominado Campos Galván y Asociados, para presuntamente ser contratados por el Gobierno del Estado, en la administración del ex gobernador César Horacio D.J., para hacer supuestas entregas de recurso público en beneficio del familiar de la imputada.

La agente del ministerio público, explicó que el hermano de la alcaldesa con licencia, creó el despacho con actividades que plagió de otra empresa de España, toda vez que presuntamente le robó información para crear la misma, por lo cual fue detectado por los agentes de la Fiscalía General del Estado.

En la audiencia de vinculación a proceso, los agente del ministerio público, dieron a conocer los correos que envió el despacho del Manuel Campos donde solicitaba el pago de las facturas tras haber realizado actividades a favor del estado, los cuales eran enviados a la Secretaría de Hacienda y numero de facturas por pagar.

“Fue una simulación por la prestación de servicios de enero a diciembre del 2014, fueron entregables que no fueron localizados en la Secretaría de Hacienda y que se encuentran integrados en la carpeta de investigación, otro dato que permite evidenciar la maquinación, es que los contratos se realizaban facturas consecutivas a lo largo de un año, se advierte que en el 2014 Campos Galván solo vendió al Estado y de forma consecutiva”, refirió el ministerio público.





El notario Luis Raúl Flores nunca negó que los recibos notariados de la “nomina secreta” fueran falsos. | Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Notario dijo que los recibos de la "nómina secreta" no eran falsos: FGE

El agente del ministerio público, Beatriz Adriana Aréchiga Bermúdez, argumentó que a través de una entrevista que le realizaron al Notario Público Número 4, Luis Raúl Flores, nunca negó que los recibos notariados de la “nomina secreta” fueran falsos, y lo acusaron de violar el artículo 39 de la Ley del Notariado en el estado de Chihuahua.

Tras dar respuesta a los argumentos que emitió la defensa de María Eugenia C.G. María A.S. y Rodrigo de la R.R. la agente del ministerio público, aseguró que el notario nunca quiso colaborar con la Fiscalía General del Estado, ya que a pesar de que le solicitaron una entrevista el 18 de febrero del 2021, hasta el momento no han recibido información.





Local

Caso contario surgió con los abogados de los imputados, quienes se pusieron en contacto con el Notario Número 4, el día 22 de febrero y un día después lograron una entrevista con el mismo, para que declarara por los recibos e incorporar la información en la audiencia de vinculación o no a proceso.

La agente del ministerio público, aseguró incluso que, en la declaración que le realizó los abogados de los imputados declaró que tuvo a la vista los 34 recibos, caso contario que negó en sus declaraciones a través de un medio digital.

Actualmente la Fiscalía General del Estado, se encuentra dando respuestas al debate que ha desarrollado los abogados de los tres imputados, al terminar de fijar su postura, el juez de control, determinará si vincula o no a proceso a los tres ex legisladores por su presunta responsabilidad al recibir dinero de la “nómina secreta”.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Cumplen 25 horas manifestantes en el Tribunal Superior de Justicia

Los manifestantes que acudieron a las afueras del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cumplieron 25 horas de haber iniciado un plantón en el exterior, esto tras solicitar a las autoridades judiciales que vinculen a proceso a los ex diputados locales que se encuentran involucrados en el caos de la nómina secreta.

Son cerca de 100 personas las que se encuentran acampando al exterior del Tribunal, a esperas de que el Juez de Control Samuel Uriel Mendoza vincule a proceso o no a los ex diputados locales que se encuentran actualmente en audiencia, por lo que argumentan que no se retiraran del lugar, hasta que dicten la prisión a los mismos.

Los inconformes son integrantes y simpatizantes de Morena, quienes son liderados por el abogado Oscar Castrejón, mismo quien desde el inicio de la audiencia, ha presenciado el desarrollo de la misma y a emitido comentarios con respecto a los beneficios y lagunas que se han evidenciado en el proceso.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

No recibí dinero del exgobernador, declara Rodrigo de la R.R.

El exdiputado local, Rodrigo de la R.R. declaró ante el tribunal superior de justicia, que no había recibido dinero de manos del exgobernador César Horacio D.J. ni de ningún político a lo largo de su administración como servidor público, más allá de sus prestaciones que se encuentran marcadas ante la ley.

Rodrigo de la R.R. solicitó al juez de control, tomar la palabra en la audiencia de vinculación o no a proceso para dar a conocer su postura conforme a la investigación que mantiene la Fiscalía General del Estado en su contra, por presuntamente haber recibido dinero de lo que se conoce como la “nomina secreta”.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

De igual forma, explicó que el exsecretario particular de nombre Axel, declaró en su contra, porque se encontraba inconformado por no ayudarlo a poner a su esposa, como juez de control en el Tribunal Superior del Estado, donde actualmente trabaja, toda vez que no contaba con los mecanismos para hacer ese nombramiento.

Local En debate, autenticidad de recibos notariados por caso "nómina secreta"

“Quería que le ayudara a través de mis relaciones políticas a que su señora esposa ascendiera como juez de control, cada poder tiene sus normas y reglas y por supuesto no le puede ayudar y por eso se inconformó, quiero suponer que eso podría haber sido alguno de los motivos por el cual debió haber declarado en ese sentido” refirió.

Se trata más de vedar la posibilidad de que sea gobernadora: Pedro Gómez

El abogado Pedro Gómez Ibarra, declaró en la audiencia de vinculación a proceso de María Eugenia C.G., María A.S. y Rodrigo de la R.R. declaró ante el juez de control, que la investigación de la Fiscalía General del Estado, es para “vedar” la posibilidad de que sea la próxima gobernadora del estado.

“Quieren prohibir la posibilidad para que contienda como la futura gobernadora del estado de Chihuahua, vamos con la Adelita hasta donde llegue, pedimos que no vincule a proceso a ninguno de mis representados, no hay elementos suficientes” comentó el abogado al participar en la audiencia.

Hasta el momento se han desarrollado más de 13 horas de audiencia de vinculación o no a proceso donde los abogados, pidieron al juez que no vincule a los imputados, ya que refieren que no existen los elementos para que se de ese proceso judicial, sin embargo, aún falta la participación del Ministerio Público para que el juez de control pueda resolver.

Se espera que la audiencia, continué durante más de cuatro horas más, toda vez que el ministerio público debe emitir su argumentación y posteriormente el juez podrá decretar o no la vinculación en contra de los presuntos culpables.