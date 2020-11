Aún sin respuesta Tianguistas por parte de Gobierno Estatal

Les juegan el dedo en la boca a tianguistas, dicen prometieron despensas y ahora les dicen que no tienen, si no hay respuestas de aquí al vienes se pondrán a trabajar antes, pues solo les mienten, señalaron líderes de tianguistas, mientras se encontraban en diálogo con autoridades de gobierno estatal.

Hoy lunes representantes de los tianguis de la ciudad se reunieron con el titular de Desarrollo Social, para recibir las despensas prometidas la semana pasada, cuando tras la toma de el Palacio de Gobierno, les pidieron esperarse hasta el próximo viernes, para decidir si los dejaban trabajar, en la reunión solo les indicaron que siempre no había despensas, segun por que ellos no tenían y el municipio no se las presto.

Molestos los titulares de los más grandes tianguis de la ciudad, exigían respuesta a los funcionarios o de lo contrario en los próximos días se pondrían a trabajar, "El gobierno no ha cumplido su palabra y la gente ya está desesperada, necesitamos trabajar, somos muchos los que estamos en trapo rojo y no nos parece justo que nos jueguen el dedo en la boca", señalaron comerciantes molestos por la descarada respuesta que los funcionarios les tenían.

Apenas veníamos por las 400 despensas prometidas y solo nosotros como lo acordamos con ellos, dijeron los responsables de la representación de estos comerciantes, "y aún falta ver cómo les vamos a decir a los otros tianguistas a quienes les darían despensas el martes y que no hay", externaron los líderes comerciantes.

"Cumpliremos él acuerdo por qué nosotros si tendremos palabra, pero en los próximos días comenzaremos a trabajar, pues nuestras familias tienen hambre y los servicios no esperan" aclaro Ramón Gallegos en voz de los líderes.

