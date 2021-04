Autoridades estatales deben renunciar por no dar resultados en seguridad: LeBarón

El activista Julián LeBarón pidió a las autoridades estatales que renuncien de su cargo por no dar resultados en materia de seguridad, esto tras iniciar con la marcha "Vamos por ellos" que se realizará de la Glorieta de Pancho Villa a Palacio de Gobierno.

"No sabemos si es por omisión o comisión, pero no podemos esperar a que más familias pierdan la vida a manos de estos terroristas, no dieron resultados y deben renunciar de su cargo, no es tema político porque los partidos nos han venido a demostrar que no sirven para nada" explicó el activista.

Alrededor de 120 personas son las que se han concentrado en la glorieta para participar participar la marcha para caminar hacia Palacio de Gobierno, donde finalmente elevarán los reclamos y fijarán una postura a las autoridades estatales.

Fotos: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Al participar en la manifestación pretender caminar por las calles con un pie descanso, en honor a uno de los niños que camino descanso por varios kilómetros para avisar a la familia sobre los hechos que habían ocurrido en la masacre del 4 de noviembre del 2019.