Avanza construcción de puente en Parque Las Tres Presas

Fernando Hinojos Villaseñor, presidente del Consejo Consultivo de Vialidad, hizo un llamado a quien corresponda para solucionar el caos vial que provoca una zanja que no ha sido pavimentada, y que obstaculiza el tráfico en la zona donde se construye el Puente del Parque de las Tres Presas, donde ya se han colocado las trabes en ambos sentidos.

La obra tendrá una longitud total de 150 metros lineales y cinco metros de ancho, incluyendo la construcción de rampas de acceso, con sendas para peatones y ciclistas a base de arcilla, además la instalación de barandal a base de reja de acero y alumbrado en la senda tipo LED. Así mismo, las trabes se han colocado en ambos sentidos con una altura máxima de 5.40 metros, para permitir el paso de todo tipo de vehículos.

El ingeniero Hinojos detalló que sobre la Teófilo Borunda, el puente tiene la altura necesaria para que pueda pasar un tráiler, con los estándares reglamentarios.

“Es una zona muy interesante para los peatones, en las mañanas vemos a cientos de personas caminando, corriendo, en patines, en bicicleta, en patineta, en patines, y ese puente es para poder darle mayor amplitud al área de camino y recreación de la gente, ya que crucen del otro lado del Teófilo Borunda y aumentan los kilómetros que corren los deportistas que van a esa zona. La parte vial no sufre ninguna afectación, ya que por el semáforo, no si está el puente o no, es prácticamente lo mismo”, explicó.

Sin embargo, señaló que el tema que preocupa en cuestión vial es una zanja, -aparentemente con tubería de aguas grises-, y que está creando congestionamiento en la zona.

“Está cerrado un carril, por la construcción del puente, y por otro lado, está la zanja, que aún no tiene pavimento, entonces, por el tiempo que dura el semáforo, están aprovechando para pasar despacio la zanja, y eso está haciendo que se acumulen los vehículos”, dijo.

Compartió que ya se hicieron gestiones por parte de Vialidad, para realizar un ajuste en los tiempos de los semáforos,

para que tenga alrededor de 20 segundos más, en el flujo de vehículos de este a oeste, lo que ha mejorado mucho el tránsito de los vehículos de las personas que se dirigen a ese punto de la ciudad.

Para finalizar, Fernando Hinojos hizo un llamado a la autoridad correspondiente para tapar esa zanja, para que pongan una lámina para que puedan pasar a velocidad normal, o se tape definitivamente para que ya quede reparada la calle, a la altura de la calle Pedro Zuloaga y Teófilo Borunda, para que agilice el tráfico, sobre todo en las tardes, cuando es la salida de los trabajos de las personas, que han llegado hasta el puente de la calle Guadalupe.