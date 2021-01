Ayuntamiento no cobra predial a morosos; hay deuda de mil 200 mdp

Dentro de la ciudad de Chihuahua existe un listado histórico de morosos del Impuesto Predial, que va desde los 2 millones de pesos hasta los 342 millones, que es uno de los predios con mayor rezago, según los datos internos de la recaudación del Municipio de Chihuahua al corte del 6 de enero del 2021.

Sólo 20 claves catastrales en la ciudad acumulan adeudos por más de 600 millones de pesos, sin embargo de las 155 mil claves registras en la ciudad, existen rezagos anuales que acumulan mil 200 millones de pesos, que deja de recibir el Municipio por falta de mecanismos de cobro, según observó la Auditoría Superior del Estado.

En la revisión, también detectó que por lo menos 13 millones 232 mil 838 pesos desaparecieron del adeudo al Predial que concentra el Municipio de Chihuahua, toda vez que no existe comprobación de haber sido liquidado o financiado, por lo cual también le generaron una observación.

A raíz de este rezago en el cobro del Predial en la ciudad de Chihuahua, la Auditoría Superior del Estado generó una observación 001 de la cuenta pública del 2019, ante la falta de mecanismos para realizar el cobro de este impuesto, sobre todo en contra de empresas, instituciones y personas morales, quienes deciden no aportar algún pago desde 1990.

“No se llevaron a cabo los Procedimientos Administrativos de Ejecución para la recuperación de rezago, ya que, el Municipio cuenta con un rezago al iniciar el ejercicio 2019 por un importe de $1,125,441,005.88, del cual se pagó al Municipio durante el año 2019 un importe de $141,633,941.46 que representa un 12.5%, por lo que el ente dejó de percibir ingresos por la cantidad de $1,240,009,953.74, el cual aumenta la cifra antes mencionada debido a que el impuesto facturado y no cobrado durante el ejercicio fiscal 2019 pasa a formar parte del Rezago Final Acumulado de 2019” refiere el resultado emitido por la Auditoría.

Es decir que durante el año 2019, el Municipio tuvo que haber recibido mil 125 millones de pesos, pero sólo obtuvo 141 millones 633 mil pesos, que representa un total del 12% del Predial, y que año con año continúa en constante incremento debido a que los grandes deudores no liquidan sus cuentas pendientes.

El listado lo encabeza una propiedad a nombre del Banco Banorte, que del 2010 al 2021 acumula un adeudo por 342 millones 900 mil pesos, seguido por el Aeropuerto de Chihuahua, que desde el año 1990 no aporta un solo pago al Municipio de Chihuahua y a la fecha mantiene un rezago por 119 millones de pesos.

Otro de los morosos y que se encuentra en un conflicto competencial, al igual que el Aeropuerto de Chihuahua, son varios predios a nombre de Ferrocarril Mexicano, el cual acumula cerca de 122 millones de pesos de adeudo, que va desde 1998 al 2021, según la información obtenida del Municipio de Chihuahua a través de su página oficial.

En el listado se encuentran asociaciones civiles, empresas, constructoras, abogados y políticos o familiares de los mismos, quienes optan por no cubrir con el Impuesto Predial anual y tampoco son notificados por el Ayuntamiento de Chihuahua debido a que no logran contactarlos y no inician procesos de embargo.

Desaparecieron 6 millones 152 mil pesos en adeudo que no se pagó

La Auditoría Superior detectó que en el manejo del Impuesto Predial del Municipio, en el ejercicio 2019, se encontraron 947 claves catastrales con adeudo por concepto de rezago por un importe de 13 millones 232 mil 838 pesos mismo que en el sistema del Impuesto Predial al finalizar el ejercicio 2019 no se localizaron como rezago acumulado, ni rezago pagado, ni se encontraron pagos sobre su rezago acumulado.

Sin embargo al final del ejercicio del 2019, las 947 claves catastrales ya no cuentan con adeudo por ciertas cantidades de dinero, las cuales aparentemente fueron descontadas a las cuentas, toda vez que no se localizó ni un solo pago o abono de los adeudos que se mantenían durante el inicio de dicho año.

Entre los que aparentemente le “perdonaron” el adeudo, según el listo que mantiene la Auditoría Superior del Estado, se encuentran algunos como la Comisión Estatal de Vivienda, ubicado en la avenida León Africano L99 de la colonia Residencial El León 31313, al cual le desaparecieron un adeudo de 9 millones 607 mil pesos.

A su vez un domicilio ubicado en la avenida Carlos Pacheco Villalobos, Ávalos 31074 a nombre de Servicios de Salud de Chihuahua Organismo Público, que tuvo un descuento de 5 millones 023 mil pesos, según la clave catastral 300-002-012.

En el listado, que concentró la Auditoría, también se encuentra un domicilio ubicado en el periférico R. Almada en Universitario Fraccionamiento a nombre de Pensiones Civiles del Estado, al que le retiraron 2 millones 919 mil pesos; un predio a nombre del Gobierno del Estado, ubicado en la calle sin nombre polígono 1, 2 y 3 en la colonia Ladrilleros Norte, al que le restaron 2.5 millones de pesos.

También se incluye un predio a nombre del Municipio de Chihuahua ubicado en Cordilleras III al cual le perdonaron un millón 250 mil pesos; a la Junta Municipal de Agua le restaron 900 mil pesos de un domicilio ubicado en el Teófilo Borunda número 500; al Instituto de la Vivienda le descontaron 844 mil pesos a la clave catastral 966-088-034.

La Auditoría recomendó al Municipio que en el marco de las atribuciones establecidas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua y de su Reglamento, pide que la entidad fiscalizada analice las cuentas que integran el rezago del Impuesto Predial al 31 de diciembre de 2019, ello a través de las áreas relacionadas con el control y recuperación del mismo.





Deudores del Predial en Chihuahua

1).- Clave Catastral 300-002-001

Nombre: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

Domicilio: BULEVAR JOSÉ FUENTES MARES M2 L1 / ÁVALOS 31074

Total: 342 millones 900 mil 035 pesos (adeudo 2010-2021)





2).- Clave Catastral 271-090-050

Nombre: AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE AEROPUERTO M90 L50 / AEROPUERTO 31384

Total: 119 millones 381 mil 245 pesos (adeudo 1990-2021)





3).- Clave Catastral 169-002-002

Nombre: FERROCARRIL MEXICANO

Domicilio: PRIVADA DE TECNOLÓGICO L2 M2 / SILVINO RODRÍGUEZ 31000

Total: 61 millones 650 pesos (adeudo 1998-2021)





4).- Clave Catastral 300-002-004

Nombre: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A

Domicilio: BULEVAR JOSÉ FUENTES MARES S/N / ÁVALOS 31074

Total: 45 millones 651 mil 982 pesos (adeudo 2010-2021)





5).- Clave Catastral 036-023-001

Nombre: FERROCARRIL MEXICANO

Domicilio: CALLE JUAN JOSÉ MÉNDEZ NAVARRO M23 L1 / PACÍFICO 31030

Total: 32 millones 201 mil 521 (adeudo 1998-2021)





6).- Clave Catastral 170-011-005

Nombre: DENIMTEX S.A. DE C.V.

Domicilio: AVENIDA AGUSTÍN MELGAR 3506 / UNIDAD TECNOLÓGICO 31200

Total: 21 millones 981 mil 336 pesos (2001-2021)





7).- Clave Catastral 966-090-006

Nombre: EJIDO RANCHERÍA JUÁREZ

Domicilio: CALLE SIN NOMBRE S/N / EJ RANCHERÍA JUÁREZ –R

Total: 14 millones 870 mil 701 pesos (adeudo 2012 al 2021)





8).- Clave Catastral 264-005-001

Nombre: FERROCARRIL MEXICANO

Domicilio: CALLE INDUSTRIAL 10 M05 L01 / FRACC ZONA INDUSTRIAL ROBINSON

Total: 16 millones 664 mil 039 pesos (adeudo 1998-2021)





9).- Clave Catastral 286-001-095

Nombre: FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA REFORMA

Domicilio: PRIVADA JOAQUÍN TERRAZAS QUEZADA L95 / CERRO DE LA CRUZ 31460

Total: 12 millones 717 mil 012 (adeudo 1995-2021)





10).- Clave Catastral 002-022-001

Nombre: CITADEL S.A DE C.V.

Domicilio: AVENIDA INDEPENDENCIA 116 / CENTRO 31000

Total: 10 millones 237 mil 726 pesos (adeudo 2010-2021)





11).- Clave Catastral 357-099-001

Nombre: EDUCACIÓN CHIHUAHUENSE A.C.

Domicilio: CALLE RAMÓN NÚÑEZ TERRAZAS s/n / MÁRMOL

Total: 10 millones 132 mil 400 pesos (adeudo 2004-2021)





12).- Clave Catastral 301-101-099

Nombre: Carlos Orozco Armendáriz

Domicilio: CALLE VALLE DORADO S/N / VALLE DE LA MADRID 31455

Total: 8 millones 325 mil 401 (adeudo 2014-2021)





13).- Clave Catastral 051-012-002

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Domicilio: AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN FONTANARROSA 1001 / OBRERA 31350

Total: 7 millones 545 mil 660

Fuente: Auditoría Superior del Estado y Municipio de Chihuahua





