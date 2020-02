Baja solicitud de pasaporte y la visa

Los trámites para obtener el pasaporte mexicano y la visa láser han disminuido durante los primeros meses del año ante la cuesta de enero por lo que se espera que previo a la temporada vacacional el número de solicitud vuelva a la normalidad, según indicó Jesús Veleta, quien tiene 20 años de experiencia facilitando el proceso a los chihuahuenses.

De acuerdo con Jesús Veleta, durante los primeros dos meses del año se registra una reducción del interés por realizar el trámite de la visa láser para ingresar a Estados Unidos por parte de la ciudadanía, ya que por semana su compañía sólo llega a realizar de tres a cinco viajes por semana, mientras que en temporada alta mantienen un flujo alto constante de lunes a viernes.

Durante las vacaciones de Semana Santa y días antes del comienzo del descanso académico en verano son las fechas en que los trámites para la visa vuelven a incrementarse. Veleta indicó que durante estos 20 años en su negocio únicamente durante los primeros meses de gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se registró una reducción alarmante en los procesos de trámite, misma que no ha vuelto a repetirse.

Asimismo, explicó que actualmente, ante la reducción de solicitudes, las citas para entrevista y entrega de pasaporte tanto de visa se dan en un promedio de 10 días y recordó que el año pasado llegaron a durar hasta tres meses por hechos externos e inusuales.

Quienes más suelen hacer los trámites son los estudiantes que ingresan a empresas a realizar sus prácticas profesionales y que ante una promesa de trabajo acuden a llenar los formatos de solitud con la carta correspondiente de la respectiva empresa. Seguidos de familias interesadas en vacacionar en el país extranjero y por último los empleados de maquiladoras que necesitan trasladarse a EU para recibir capacitaciones.

Contrario a lo que se piensa, los estudiantes no son quienes tienen mayor facilidad de conseguir la aprobación, sobre todo si sus padres no cuentan con el permiso, pues al no tener un patrimonio a su nombre, un ingreso económico fijo, ni una antigüedad laboral mayor de cinco meses, son identificados como probables interesados en trabajar en el país de destino.

Actualmente los precios para tramitar el pasaporte mexicano se ubican en mil 300, mil 790 y 2 mil 750 para 3, 6 y 10 años, respectivamente. Mientras que para obtener la visa es necesario depositar la cantidad de 3 mil 40 pesos para mayores de 15 años, y 304 para jóvenes menores de 15 años de edad.

