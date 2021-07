Bajo protesta, trabaja personal del Infantil

A manera de protesta ante la indiferencia del gobierno federal por la falta de medicamento para niños con cáncer, que ha cobrado cientos de vidas, médicos y demás personal del Hospital Infantil de Especialidades cambiaron el uniforme blanco por uno color negro, pues a decir de los mismos profesionales de la salud, este color simboliza “el repudio total a una actitud indiferente e irresponsable de la federación”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Son alrededor de diez trabajadores que decidieron vestirse “del color de la ausencia”, señaló una de las especialistas que con temor a perder su trabajo, porta el uniforme negro y un lazo del mismo color, mientras que otros trabajadores de distintas áreas decidieron usar un pequeño moño en la solapa de sus uniformes, todos en protesta.

“Son dos años de indiferencia y de indolencia, porque a nivel nacional no se surte la quimioterapia, la verdad es que es un asunto político que se lleva vidas inocentes”, afirmó la pediatra en oncología.

A la fecha, son 95 niños con cáncer de distintas partes del estado quienes reciben atención en el Hospital Infantil, sin embargo han logrado conseguir las quimioterapias a través de asociaciones civiles, de actividades realizadas por sus familias, e incluso hay médicos que han pagado los fármacos por su cuenta.

“Se trata de una lista interminable de medicamentos, y quienes luchamos por esto estamos comprometidos con salvar vidas, es el único objetivo y no lleva trasfondo político como se ha querido hacer creer”, apuntó la especialista.

La decisión de portar vestimenta negra comenzó tras la protesta que se llevó a cabo el pasado miércoles en la Ciudad de México, donde familiares de niños con cáncer que enfrentan desabasto de medicamentos oncológicos en hospitales públicos del país se manifestaron en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional, para exigir respuesta de las autoridades.

Los inconformes bloquearon la avenida principal de acceso a la terminal aérea, y aunque anteriormente se había dado a conocer la inconformidad y el reclamo respecto a la falta de fármacos, en esta ocasión se agregó el ingrediente de la impotencia, pues a decir de los mismos manifestantes, las declaraciones emitidas por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, respecto a que todo se trata de un “golpismo”, son absurdas e indolentes.

Ayer también trascendió que padres de 220 niños con cáncer en la Ciudad de México presentaron una denuncia penal contra el subsecretario López-Gatell ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de genocidio, comisión por omisión y discriminación.

En Chihuahua el panorama de desolación que viven los niños no es distinto, y ese fue el motivo por el que el personal del Hospital Infantil en que se atiende a casi cien pequeños de varios municipios decidió vestir de luto.

“Las familias y AC no hemos dejado que mueran”

“Las familias y asociaciones no hemos dejado que mueran los niños, salvamos al mayor número de vidas posible, no nos vamos a quedar cruzados de brazos, y esa es la respuesta al cuestionamiento absurdo del gobierno federal, que pregunta ¿por qué si hay tantos niños con cáncer en el país, no han muerto todos?”, afirmó Nikte Galindo, directora de Nariz Roja Chihuahua.

Agregó que respecto a los niños que se atienden en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el medicamento está cubierto, “las mamás del IMSS no han pedido medicamento por fortuna, está cubierto en este momento”, señaló.

La entrevistada afirmó que las asociaciones y por supuesto los familiares continuarán en la lucha y el trabajo para conseguir el medicamento a como dé lugar, pero, dijo, esto no exenta a la federación, pues es responsabilidad, como tal, suministrar lo necesario no sólo para niños, sino para adultos que padecen cáncer de distintos tipos en todo el país.

“Somos padres de niños enfermos, no golpistas”

“Somos padres de niños enfermos, no golpistas ni mentirosos, no se vale que nos llamen así a estas alturas, cuando la falta de medicamento es evidente en Chihuahua y en todo el país”, afirmó Alejandra Ramírez, mamá de una niña que se encuentra en remisión por cáncer de riñón.

“A mí me tocó batallar, ahorita mi hija está en remisión pero mi apoyo es por empatía, porque sé lo que significa batallar, porque no somos veinte como se dijo, somos muchos, pero los que fuéramos, hablamos de salud y de vidas que se han perdido”.

La entrevistada señaló que anteriormente se han llevado a cabo actividades en coordinación con asociaciones, para apoyar la causa, lo que se seguirá llevando a cabo, sin embargo dijo que el gobierno federal debe comenzar por respetar a todos los niños con cáncer y sus familias, y entonces actuar.





Cultura [Podcast] Cofre de leyendas | La maldición del cura de Rosales