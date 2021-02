Blindará Chihuahua el proceso electoral, como sugirió AMLO, afirma Corral

El Estado de Chihuahua le toma la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador, en su iniciativa de blindar los procesos electorales y entrar a un pacto de neutralidad política y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos durante las campañas, dio a conocer el gobernador Javier Corral.

Aunado a la iniciativa presidencial, el titular del Ejecutivo estatal propuso que los estados y el propio Gobierno de la República transparenten todos los recursos públicos, programa por programa, partida por partida.

Dijo que incluso, Chihuahua puede abrir toda su contabilidad y presupuesto, pero obviamente, se pediría lo mismo de la Federación.

“Estaremos de acuerdo en toda iniciativa que busque blindar los procesos electorales, de influencias e intromisiones indebidas o lo que es peor, del uso ilegal e ilegítimo de recursos públicos en apoyo de campañas electorales”, expresó.

En su conferencia de prensa matutina de hoy, el Ejecutivo nacional propuso a los gobernadores de los 31 estados del país y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, un acuerdo nacional en favor de la democracia, de cara a las elecciones del próximo 6 de junio.

López Obrador invitó a los mandatarios a no intervenir con apoyos a candidatos, no permitir que se emplee el presupuesto público con fines electorales, denunciar la entrega de dinero ilícito, impedir la compra de lealtades o conciencias, no traficar con la pobreza de la gente y evitar el acarreo relleno de urnas.

“La respuesta es clara, directa y contundente: Chihuahua le entra y estamos listos para trabajar con el Presidente en el acuerdo nacional; estamos listos para ese pacto”, sostuvo Corral.

“Chihuahua acepta, nosotros gustosos le entramos a un pacto por la neutralidad política y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos durante las campañas”, agregó.

Enfatizó que espera se pueda construir un acuerdo y un pacto que obligue no solamente a los gobiernos de los estados, sino particularmente al Gobierno Federal en ámbitos que a veces no son tan visibles en términos de la conducta de un gobierno.

Consideró que será importante que los gobiernos estatales y federal, se aparten del cabildeo directo en instancias electorales sobre asuntos de campañas, candidaturas y temas de partido, puntos que consideró, deben ser incluidos en un eventual acuerdo nacional de transparencia e imparcialidad.