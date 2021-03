Bloquean avenida Juan Escutia en protesta por construcción de gasolinera

Niños y adultos se apostaron de nuevo en las inmediaciones del parque El Platanito, para pedir la cancelación de la gasolinera que se construye en avenida Juan Escutia.

Al cabo de unos minutos, los vecinos decidieron cerrar el paso vehicular, lo que molestó a conductores que pasaban por el lugar y lo hicieron saber a través de claxonazos.

Con pancarta con leyendas como "No a la gasolinera, es nuestra área verde", "Maru nos engañaste", "No más gasolineras necesitamos más oxígeno", "Primero consulta al pueblo. No a la gasolinera, sí al Platanito", decenas de vecinos se apostaron a unos cuantos metros de la obra en construcción.

Los colonos manifestaron que las protestas seguirán, porque rechazan rotundamente este proyecto en dicho punto, debido a la cercanía con las viviendas, porque se está afectando un espacio verde, y por las consecuencias viales que esto puede acarrear.

Cabe mencionar que los trabajos de la gasolinera continúan: ya se están colocando pesadas estructuras, por lo que la obra lleva un buen avance.