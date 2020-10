Boda en pleno semáforo rojo, amenizó reconocido grupo musical

Pese a que todo el estado de Chihuahua se encuentra en el pico máximo de contagios por Covid-19, en la capital se llevó a cabo una fiesta privada a raíz de una boda, donde amenizó un grupo originario de Culiacán, Sinaloa, llamado La Ventaja, a donde acudieron decenas de invitados, consumieron bebidas embriagantes en plena Ley Seca, y donde hubo nulos protocolos de prevención del virus.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis





Ricardo Holguín | El Heraldo de Chihuahua (Fotos tomadas de las redes sociales)





El grupo en sus cuentas oficiales comenzó a difundir los videos de varias canciones que estuvieron interpretando durante el festejo, donde armaron algunas coreografías de baile e incluso llevaron un caballo para “bailarlo” al frente del escenario, todo lo anterior en pleno semáforo rojo, donde este tipo de festejos se encuentran estrictamente prohibidos.

En este evento participaron por lo menos tres grupos musicales, dos norteños y una banda de más de 15 integrantes, quienes participaron en diferentes ocasiones en el evento y además entonaron varias canciones a los festejados, quienes aparentemente acaban de contraer nupcias, según las mismas publicaciones.

Aunque se desconoce la ubicación exacta del evento, así como los organizadores del mismo, el grupo como varios de los seguidores fueron quienes estuvieron compartiendo videos y publicaciones de la fiesta privada, donde estuvieron consumiendo bebidas embriagantes, bailando entre parejas y en multitudes, así como omitiendo todos los protocolos sanitarios que ha designado el estado.

Entre los videos que se compartieron en las redes sociales, en algunas tomas se logró apreciar la presencia de patrullas de la Policía Municipal, que pese a que conocen las restricciones por el semáforo rojo, decidieron dejar el festejo y aparentemente estaban brindando seguridad en el lugar.

El grupo La Ventaja fue criticado en algunas ocasiones en redes sociales por haber asistido a Chihuahua, donde se ha definido cerrar todo por el alto índice de contagios que se han registrado en las últimas semanas, y que a pesar de esto, hayan decidido organizar o presentarse en este evento privado.

El festejo se llevó a cabo en lo que parece una granja o nogalera de extensas dimensiones, posiblemente en las orillas de la ciudad; al interior se montó un escenario de más de seis metros de longitud y además se contrató un servicio de tacos.

Entre algunos de los artistas que se presentaron en esa fiesta estuvo un grupo de nombre Raúl Hernández JR, que estuvieron tocando algunos corridos para los asistentes, previo a la presentación del grupo La Ventaja, entre cerca de las cinco de la tarde, según las publicaciones que se realizaron del evento.

El grupo recibió una serie de comentarios como: “Es neta que les valió que el estado estuviera en rojo, con la pandemia, qué poca empatía tienen por la gente que ha enfermado o a la que se le ha muerto alguien por esto”.

A lo que Irvin, vocalista del Grupo La Ventaja, contestó: “Fue un evento privado donde nos contrataron, nosotros solamente fuimos a hacer nuestro trabajo con precaución (nosotros). Sin embargo, lo que haga la demás gente no está en nuestras manos y que nosotros no asistiéramos al evento no habría evitado nada, habrían contratado a otro grupo simplemente. En pocas palabras, no estaba en nuestras manos ni es culpa nuestra. Saludos”.

Ante estos hechos las autoridades no han emitido algún posicionamiento al respecto, toda vez que durante el fin de semana sí estuvieron aplicando sanciones y desalojos de fiestas de XV años, como otras reuniones familiares donde se encontraban entre 20 a 50 personas.