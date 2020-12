Brinda CEAVE juguetes, dulces, y kits de actividades a Niñas y Niños en ciudad Juárez

Como parte del acompañamiento psicosocial, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Zona Norte (CEAVE) ofreció juguetes, dulces, pizza y kits de actividades a Niñas y Niños que acuden a los grupos colectivos en la frontera.

En esta ocasión, personal de Psicología de la CEAVE se disfrazó y brindó los regalos a 80 niñas y niños de 3 grupos de este modelo de intervención, donde se continúa con el trabajo psicoemocional de manera virtual, derivado de la contingencia sanitaria.

La Coordinadora Regional de la CEAVE, Gabriela Romero dio a conocer que este enfoque de trabajo se mantiene a través de video llamadas, llamadas telefónicas y la programación de actividades para los pequeños, ya que se mantiene el acompañamiento a través de dos grupos, el de niñas y niños y el de padres y madres.

“En la CEAVE se continúa trabajando, brindando el acompañamiento a niñas y niños víctimas del delito, se han hecho grandes esfuerzos por continuar la atención de manera virtual, por tanto sabemos que estas fechas son significativas para ellas y ellos”, dijo.

La labor fue el resultado de donaciones de la población en general, Grupos interdisciplinarios de CEAVE, Agentes de Investigación (AEI ZN) y Ministerios Públicos adscritos a la Fiscalía de la Mujer (FEM ZN) quienes se sumaron a la labor para regalar un grato momento con dulces, juguetes y kits de actividades.

Los kits tienen el objetivo de apoyar en el desarrollo emocional y fomentar la convivencia familiar y les permita a los niños y niñas reforzar los lazos de confianza que se vieron afectados con la comisión del delito, dieron a conocer autoridades de CEAVE en Ciudad Juárez.

“Esta idea de los kits fue instrumentada por nuestras integrantes de Psicología Lorena Marín R. y Selene Jiménez S.; Quienes colaboran con el acompañamiento psicosocial a padres, madres y a los grupos de niñas y niños.

Estos kits contienen 2 cubos de las emociones; el árbol de las fortalezas; la máscara de las emociones; el Rincón de la Paz; Técnicas de relajación-tensión; El cojín de la ira; escudo familiar; que me gusta, que no me gusta; Fichas de identificación emocional; Cartas y mándalas para colorear y su respectivo material para la elaboración de cada actividad.





