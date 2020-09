Busca AMLO anular a opositores: Corral

“Es ruin, es vulgar la manipulación que hace de la información el gobierno de la República”, manifestó Javier Corral Jurado tras las descalificaciones y acusaciones de las que fue objeto en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador.

Además del tono calumniador, hay un propósito de destrucción y demolición en la narrativa presidencial para anular cualquier liderazgo, afirmó Javier Corral Jurado tras las acusaciones vertidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, donde lo vincula con delincuentes.

“Es penoso y desalentador ver cómo se conducen”, comentó Javier Corral Jurado, al señalar que pasaron de una narrativa contra los agricultores, a atacar al gobierno del estado.

Aseguró que se trata de una estrategia de linchamiento público contra quien difiera o se oponga a él o a su régimen, acusando de situaciones que no tienen asidero, documentación o información.

Durante la conferencia mañanera el presidente López Obrador lo vinculó con Carlos Manuel C.A., quien se encuentra bajo proceso por homicidio, “cuando el gobierno del estado se enteró de sus posibles vínculos con el crimen organizado, investigó, actuó y lo detuvo. Eso no se va a decir en la mañanera, sólo se manipulan las cosas”.

Hizo patente su preocupación debido a que han transformado a Ricardo Mejía Berdeja, el subsecretario de Seguridad Pública, en el golpeador mediático, pues aseguró que es el que más ha contribuido a la politización del problema del agua ya que ha sido enviado a hacer del tema de la seguridad pública un instrumento ahora para intimidar y amenazar a críticos y a quienes protestan por el tema del agua.

“La propia Mañanera dice el nivel de ruindad a la que llegan, como comprometer el tema de la seguridad pública, bueno, si a sus propios colaboradores o excolaboradores califican de politiqueros en cuanto piensan de manera distinta, qué podemos esperar nosotros”, dijo Corral, quien agregó que aunque la presentación la hizo Ricardo Mejía Berdeja, la instrucción viene de Andrés Manuel.

Señaló que es muy ruin lo que están diciendo. “Todos esto que se está haciendo es contra el pueblo de Chihuahua, por eso he tenido que salir al quite, no voy a permitir que bajo ninguna circunstancia que se humille a los chihuahuenses, antes que quedar bien con el presidente, cuando sabemos que no tiene razón y falta a la verdad”.

CHIHUAHUA CUMPLE CON EL PAGO DEL AGUA

El mandatario estatal reiteró que Chihuahua sigue aportando al Tratado Internacional de Aguas de 1944, siendo el mayor tributario, a pesar de que las presas quedaron con 650 millones de metros cúbicos, lo que será insuficiente para el ciclo agrícola 2021.

Desmintió que en diciembre 3 del año pasado se hubiera firmado algún acuerdo para el tema del Tratado de Aguas, “no hubo ningún acuerdo firmado, son mentiras las que se están diciendo. Ahí estuvimos varios gobernadores, ahí solamente lo que se nos informó es que querían adelantar el pago del tratado y querían sacar mil millones de metros cúbicos de La Boquilla, y ahí fue donde se presentó el tema, nunca hubo un acuerdo firmado”.

Reiteró que el gobierno del estado, como siempre lo ha dicho, ha estado de acuerdo en que Chihuahua aporte lo que puede aportar al tratado no más que eso.

Por supuesto, añadió el mandatario, que hemos estado de acuerdo con la propuesta que los propios productores nos hicieron y que ofrecieron al gobierno de la República de sacar 100 millones de metros cúbicos (mm3) de agua y nosotros nos comprometimos a buscar que fueran un poco más de eso, es decir, 117 mm3; pues hoy no sólo serán 117 van a hacer más de 270 mm3.

Señaló que la federación ha actuado con dolo, pues le confirieron al subsecretario de Seguridad una negociación en este conflicto que le correspondía a las áreas políticas y del agua. Situación que ha causado tensión, acrecentó el conflicto, provocó irritación en los agricultores y los productores de Chihuahua, porque hay un manejo deliberadamente manipulador del conflicto.

“Es falso, ellos lo saben, que Chihuahua haya aportado sólo el 45% de lo que le corresponde. O sea, aquí no se le engaña a la gente: el estado va a terminar entregando en todo el quinquenio, alrededor de 905 mm3 de agua que representa el 42% del total de lo que México paga a Estados Unidos, y lo hace en condiciones de sequía extrema”, reiteró.

Indicó que el gobierno de López Obrador nunca va aceptar su propia responsabilidad, siempre están buscando un culpable afuera, siempre están buscando un adversario y porque quieren la incondicionalidad y porque quieren que uno se someta y se quede callado”, consideró.

Pero, aclaró, eso no puede ser frente a los enormes problemas que tiene el país y sobre todo del mal desempeño que han tenido.

NO CRIMINALIZACIÓN DE VÍCTIMAS

“Yo no he hecho ningunas declaraciones ofensivas a la Guardia Nacional, puro reconocimiento hemos hecho, pura gratitud. Por qué no sacan las declaraciones que dicen que hice”, exigió el gobernador Javier Corral al gobierno federal que lo acusa de haber descalificado a ese cuerpo policiaco.

El mandatario estatal comentó que al parecer le molestó a la federación que se haya instruido una investigación profesional y objetiva sobre el homicidio de Jéssica Estrella Silva, porque los productores no agredieron a los elementos de la GN, ni tampoco fue un accidente. “Eso es lo que ha molestado, que no hayamos estado de acuerdo en presentar los hechos criminalizando a las víctimas, es lo que queremos saber, cuál es la declaración que les molesta, cuáles son las expresiones que les molestan.

Negó categóricamente la descalificación a la GN, pero a la fecha no se han presentado las supuesta declaraciones ofensivas.

Dijo que otra cuestión que pudo molestarles es haber solicitado que los elementos de la GN se reubiquen a Ciudad Juárez para el combate al crimen organizado.

Javier Corral insistió que se busca generar una estigmatización del problema: Desde el principio López Obrador lo calificó de fines políticos: “López Obrador hizo una declaración desde el 4 de febrero pasado, donde ya habla de la extorsión de los agricultores y les dice que ‘de qué sabor van a querer su nieve’, y luego también, hay otra expresión de él donde dice que todo esto tiene fines políticos”.

Confía en que la investigación que realizó la FGE se respete y no se altere.

Finalmente dio a conocer que espera que la confrontación con la federación sea de corto plazo.





