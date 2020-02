Busca darle control al proceso jurisdiccional del desafuero: Jorge Ramírez

El magistrado Jorge Ramírez informó que ha acudido ante el Poder Judicial Federal para que conozca e interprete algunos segmentos de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, “principalmente para darle control al proceso, ustedes lo vieron, toman (los diputados) decisiones que como no son contraladas, como las recusaciones que hice a los miembros de la Comisión, que resolvieron con las rodillas, y finalmente no hubo nada que los pudiera detener”.

Además criticó, “adentro de la audiencia (de desahogo de pruebas en su desafuero) quien estaba llevando el control de la audiencia, que no sé de dónde encontraron esta figura y tomara las decisiones y que estas decisiones se las planteara a la Comisión y que ellos la votaran, entonces pareciera una decisión de la Comisión, no sé dónde encontraron esa figura".

Además refirió que "son medios que tenemos que ir resolviendo, no sólo esto perjudica a Jorge Ramírez, eso le perjudica a cualquier funcionario que goce de fuero y que puede estar sujeto a un procedimiento de esta naturaleza” señaló al exterior del PJF donde fue entrevistado.

Explicó el magistrado que si el Poder Judicial Federal considera que una ley es inconstitucional, que no está apegada a la Constitución General, lo que hace es declarar que esa ley o porción normativa no se aplique, no la deroga, nada más dice que no se aplique, pero un juzgador no aplica esa norma.

