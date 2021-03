Busca diputado aprobación legislativa de Ley de Turismo Médico

Misael Máynez Cano, Diputado independiente local, dio a conocer que presentó una iniciativa de Ley de Turismo Medico que fortalecerá la regulación federal y estatal basado en normas técnicas de calidad, en la prestación de servicios profesionales y de ética en el desempeño en el campo de la medicina, la cual vendrá a beneficiar al pueblo chihuahuense y la economía del estado.

“El estado no tiene que invertir nada, no representa inversión pública” pues lo que trata de realizar el diputado es acelerar el proceso legislativo para que esta ley entre en vigor a mas tardar en 6 meses, con esta ley se establece crear un cuerpo colegiado que de igual forma no generará gastos.

Esta iniciativa busca crear el marco legal que le de seguridad a toda la industria relacionada con esta, en donde se tendría la certeza jurídica para el hospital, inversionistas, médicos, restaurantes, hoteleros y la cadena de transporte de pacientes que estarán relacionados en esta ley.

Así mismo señaló que es importante crear convenios con aseguradoras norteamericanas, la cual permitirá abrir una demanda de pacientes extranjeros para que puedan ser atendidos en el estado y por ello poder dar mayor certificación a los hospitales privados que deseen integrarse a este proyecto.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Reiteró que es importante fomentar y dar paso a esta ley, pues el estado se encuentra atravesando por una crisis económica, aunado a este la llegada del COVID-19 que destapo la necesidad de modernizar cambiar instalaciones hospitalarias.

“Esto nos abre a un buen servicio de salud, a nosotros como Chihuahuenses nos abre la posibilidad de poder explotar esta industria, es una industria que en otros estados esta derramando una economía de 400 millones de dólares anuales” dijo el legislador.

Esta iniciativa ya se encuentra platicada con el Clúster Medico de Ciudad Juárez, el Colegio de Médicos de Chihuahua y diferentes especialidades médicas del estado, la cual se encuentra dictaminarse para ser sometida a votación para poder generar mayor alcance en cuanto a la modernización médica.

Por otra parte, mostró un modelo universal de salud, donde se tendrá una cobertura de gastos médicos mayores para cada ciudadano, en donde se podrán generar una mayor demanda adicional de servicios privados generando incentivos extras para la construcción de hospitales en Juárez y Chihuahua de poder atraer clientes extranjeros.