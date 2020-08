Busca joven chihuahuense entrar a curso de la NASA

Saúl Iram Camacho Ponce de León, de 22 años, ha sido seleccionado por la empresa aeronáutica AEXA para desarrollar un proyecto de investigación en coordinación con la NASA, lo que le permitirá acudir a una capacitación a Huntsville, Alabama, en Estados Unidos, que lo acercará a su sueño de conocer más sobre el espacio exterior.

El Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA se encuentra en Huntsville, Alabama, y es un referente en el tema aeroespacial.

El joven chihuahuense requiere 3 mil 500 dólares para pagar su entrenamiento en Estados Unidos, y formar parte del grupo de 60 personas que fueron seleccionadas en todo el mundo para desarrollar una propuesta de proyecto de investigación.

Para lograrlo, ha organizado una serie de actividades, como la que está por venir el próximo domingo 2 de agosto, que se trata de una hamburguesada, con paquetes de una hamburguesa y un refresco por 60 pesos, en la avenida Ocampo número 3208, a la altura de la calle 28 de Mayo, de la colonia Bella Vista, en la zona Centro de la ciudad.

“Entré al Programa Internacional del Aire y del Espacio, que es organizado por la empresa AEXA, en coordinación con la NASA, sólo aceptan a 60 personas a nivel internacional. En el programa vamos a crear una misión tripulada a Marte, a trabajar en conjunto y enseñar un proyecto o innovación, si queda en primer lugar se va a ir a la Estación Espacial Internacional”, explicó Saúl Iram.

El joven estudió Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Chihuahua, preparación que dejó incompleta; actualmente, estudia para ser piloto aviador privado en la Escuela de Aviación Manitoba.

La capacitación iniciaría de forma virtual en agosto; como una introducción al curso que inicia en noviembre en Alabama. Previamente, ingresó a una convocatoria, en la que se registró en línea, y de ahí pasó un filtro para ser seleccionado para entrevistarlo por videollamada. Luego, fue notificado que había sido seleccionado entre 60 personas de todo el mundo para ser parte del proyecto.

“Me siento muy feliz, no me lo creo. Mi familia igual, es un orgullo para ellos que un hijo suyo o conocido o familiar esté logrando sus sueños. Estamos todos muy contentos y me siento muy apoyado, porque hay mucha gente muy solidaria. Les agradezco a todos; realmente los sueños sí se cumplen, sólo es cuestión de perseverancia y siempre tener los pies en la tierra”, finalizó.

