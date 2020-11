Busca Maru Campos defenderse de calumnias en su contra

La presidenta municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, declaró que ha promovido un recurso ante la justicia federal para acceder al expediente de investigación abierto por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, pues ha sido violado su presunción de inocencia y su derecho a defenderse por la vía legal.

“Mis abogados definieron que era necesario promover un recurso, pero es importante dejarlo claro y que no haya confusión. No solicité un amparo por un arresto, solicité la protección de la justicia federal para que se me permita acceder al expediente que se ha citado públicamente, y así poderme defender de las calumnias, las falsas imputaciones, que se han venido ventilando y en las que se ha insistido en los últimos cuatro años”, declaró la alcaldesa Campos Galván.

Asimismo, explicó que las menciones en su contra han continuado y que tiene conocimiento de que han continuado las investigaciones, privándola de su derecho de defensa.

“Sabemos que siguen las investigaciones -sin permitir mi defensa-, y violando mi presunción de inocencia. Lo cual es muy grave”, aseveró la alcaldesa de la ciudad de Chihuahua.

En ese sentido, Maru Campos reiteró tener la conciencia muy tranquila, no obstante, ante las irregularidades que se han presentado decidió tomar acciones legales, como promover ese recurso ante la justicia federal.

“Ustedes me conocen y saben que tengo la conciencia tranquila –muy tranquila-, pero desgraciadamente, debo protegerme con estos recursos jurídicos para garantizar que se respeten mis derechos, como deben respetarse los de todos los chihuahuenses y los mexicanos”, finalizó.

