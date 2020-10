Buscan confundir a Juez en el caso del ex Gobernador: Consejero Jurídico

El Consejero Jurídico, Jorge Espinoza Cortés, dijo que la estrategia que ha tomado la defensa del ex Gobernador César Horacio D.J. ha sido de confundir a la Juez Federal Lauren F. Louis, en el sentido de que los delitos de peculado y asociación delictuosa han prescrito, pero que esto se resolverá hasta la audiencia final el 10 de noviembre.

“Quieren confundir a la juez federal, mediante un dictamen que elaboró un supuesto perito mexicano, cosa que es totalmente falso, porque no han prescrito los delitos, no vamos a caer en el juego de la defensa del ex gobernador, porque el caso esta sólido y es contundente, solo buscan tratar de evitar la extradición” comentó.

El Consejero Jurídico, añadió que en caso de que se busque la prescripción de los delitos, es hasta el año 2030 el delito de peculado y hasta el 2024 el delito de asociación delictuosa, por lo cual, insistió que siguen en tiempo y forma de seguir buscando que comparezca ante las autoridades en el estado.

Dijo que el 10 de noviembre se podrá resolver si el ex Gobernador es o no extraditado a México, de ser así pasara el trámite diplomático y posteriormente lo entregarían a las autoridades federales, para que estos últimos finalmente lo pongan a disposición del estado de Chihuahua quienes a su vez lo presentarán ante un juez de control local.

