Buscan no se retire las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz

La Fracción Parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado se abstuvo de votar por el exhorto de la diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos en el que busca exhortar al titular al presidente Andrés Manuel López Obrador a rectificar la decisión de retirarse de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz.

El diputado Benjamín Carrera, indicó que los diputados de Morena se abstendrán de votar por el punto de acuerdo de la diputada del Partido Acción Nacional. Explicó que la fracción parlamentaria está en desacuerdo con la solicitud.

“Nos interesa tender un puente de dialogo. Hemos decidido votar en abstención, porque creemos que no son las formas, no es la manera y no es el tono como se resolverá un problema tan grande. Pero no entraremos en un debate que nada abona”, dijo Carrera.

Por su parte, el diputado Gustavo de la Rosa dijo que la situación no ayuda a lograr la coordinación en voluntades del Gobierno del Estado y de la Federación. “Ella sabe y todos sabemos que los temas de seguridad se deben discutir en la mesa que estaba establecida para coordinar y definir estrategias y aplicarlas en temas de seguridad. No podemos negar que en los conflictos en torno al agua, ha habido grandes actos de violencia”, dijo.

Precisó que la ley de la Guardia Nacional le da facultades expresas para proteger las presas, y los embalses de agua. Por lo que indicó que la presencia de la GN es obligatoria.





