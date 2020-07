Buscando apoyo con una moneda para sobrevivir, a cambio su talento y una buena canción, ayer fueron bajados por la fuerza publica por la pandemia, aún y cuando hay muchos vendedores que aún se suben.

Son alrededor de 20 afectados invidentes y débiles visuales que desesperados por está limitante, pues es su sustento diario, se manifestaron en la Plaza de Armas ante presidencia municipal para pedir que los dejen trabajar, de ahí acudirán a transportes y dónde sea necesario para ser escuchados.

Leonel Mata Ríos integrante de este grupo de artistas callejeros que buscan la moneda para la comida del día interpretando piezas musicales en el transporte público, dijo que no es justo que a ellos los bajarán y a otros vendedores no, entendemos la contingencia, pero también necesitamos del apoyo de autoridades, pero si estás no nos atienden, por ello insistimos en que nos dejen seguir trabajando, mientras haya servicio de camiones podemos continuar, agradecemos nos vean como grupo vulnerable, pero también debemos comer y pagar servicios.



Siempre hemos buscado estar en regla y hasta nuestros permisos tenemos, señaló la señor Miriam.

