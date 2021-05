Buscará Maru Campos reactivar economía y el sector productivo 

La candidata del PAN y PRD por la gubernatura, María Eugenia Campos, realizó una gira de trabajo por la sierra Tarahumara, en donde se comprometió con habitantes del poblado de Matachic, a implementar acciones bien planeadas que permitan el desarrollo del sector productivo de esa región.

La candidata explicó que tal y como lo implementó en Chihuahua capital durante su gestión como alcaldesa, promoverá la reactivación económica del estados con fondos de apoyo y subsidios que protejan con ingresos a los fruticultores, agricultores y ganaderos de la sierra tras la crisis que se vive en el estado derivada de la pandemia por el Covid-19.

Asimismo se comprometió a llevar paz y seguridad de tener recursos y poder sacar adelante las cosechas de los productores que han trabajado la tierra por años

“Nosotros no nos rendimos, vemos el cómo sí y demostraremos al país este 6 de junio que Morena no entrará a nuestro estado, y no entrará a Matachic”, aseguró la candidata panista.

Posteriormente Campos Galván, sostuvo un encuentro con madres chihuahuenses, a quienes expuso una serie de propuestas orientadas el fomento de la sororidad en nuestro estado.

La alcaldesa con licencia recordó que durante toda su carrera política se ha preocupado por el núcleo familiar, su preservación y la seguridad de las mujeres, es por eso que durante su administración al frente de la capital, gestionó programas y proyecto para las familias y las mujeres, como el restablecimiento de las estancias infantiles, las cuales fueron retiradas por el Gobierno Federal.

Asimismo, la candidata de la Coalición “Nos Une Chihuahua” recordó a las madres chihuahuenses, que ellas serán actrices importantes en el rescate de nuestro estado para evitar que la amenaza totalitaria del Gobierno Federal, ingrese a la entidad y perjudique a las familias con políticas improvisadas.

Además invitó a las madres asistentes al encuentro a formar a los niños en el ámbito público, no solo en la política, sino en la cuestión social y en valores para poder abrazarlos con seguridad y garantizar su bienestar, en conjunto con la familia, gobierno estatal, sociedad civil organizada, academia y sector empresarial.

María Eugenia Campos, hizo un llamado a todos los chihuahuenses a proteger la economía del estado con ofrecer resistencia a la eliminación de programas sociales por parte de los gobierno morenistas y el mal manejo de la salud durante la pandemia.

