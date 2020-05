Cadáveres contagiados de Covid-19 no pueden embalsamarse

El cadáver de un paciente Covid-19 no se embalsama, por lo que no se puede velar por varias horas, informó la doctora Irma Leticia Ruiz González, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud.

Señaló que se publicó un decreto estatal para que las funerarias tengan un tratamiento estándar a los cuerpos de personas fallecidas por Covid-19.

El sábado pasado se publicó el acuerdo con los lineamentos para el manejo de cadáveres debido al virus SARS-CoV-2 (Covid-19), donde se determinan los pasos a seguir y las regulaciones con las funerarias, donde ninguna puede forzar a una inhumación o cremación. Finanzas Es momento de reabrir pero con precauciones

Los cadáveres de estos pacientes pueden transmitir el virus por lo que deben de tener un manejo adecuado y de preferencia que los fallecidos no sean velados, pero en caso de elegir velación no puede ser por más de 4 horas y el ataúd no podrá abrirse.

El difunto será identificado en el nosocomio por parte de un familiar y posteriormente las funerarias podrán recoger el cuerpo y realizan el trámite.

El hospital se encarga de entregar el cuerpo en una bolsa impermeable para que la funeraria realice el proceso.

La doctora resaltó que las personas que estuvieron en contacto con el fallecido o cuidándolo no pueden asistir a la velación, sino que deberán permanecer en aislamiento debido a que existen grandes posibilidades de que se hayan contagiado.

“A pesar de lo difícil que pueda ser, con ese amor y cariño hay que despedirse, tendremos que adaptarnos a este tipo de reuniones virtuales porque necesitamos proteger al resto de la familia, no abrazos y en el recinto usar cubrebocas”.

La subdirectora de Medicina Preventiva señaló que este enemigo invisible ha cambiado la vida de todos. Local Coronavirus azota a población activa