Cae nieve en algunas zonas la entidad por tormenta invernal

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que a causa del Frente Frío No.30, en conjunto con la 6ta tormenta invernal, se registró desde las primeras horas de este viernes la caída de agua nieve y nieve en algunas zonas la entidad, así como fuertes rachas de viento.

La dependencia especificó que en la comunidad de El Largo Maderal, municipio de Madera, se presentó la caída de ligeras precipitaciones que duró solo algunos minutos, con acumulación de 1 una pulgada.

En el municipio de Bachiniva también hubo presencia de precipitaciones en forma de agua nieve, la cual duró alrededor de 15 a 20 minutos, que comenzaron a caer alrededor de las 8:20 de la mañana.

Mientras en Matachí se presentó ligera caída de nieve a las 7 de la mañana, en la comunidad de la Norteña, municipio de Madera fue donde hasta el momento tuvo más acumulación de nieve con 5 pulgadas.

En tanto en Ignacio Zaragoza se tuvo una presencia de dos pulgadas de precipitación en forma de nieve.

En la zona norte, principalmente en Juárez se presento la caída de aguanieve, la cual solo duró 10 minutos.

En los municipios de Ocampo y Guerrero, principalmente en partes altas de Basaseachi y Tomochi se están registrando caída ligera de nieve, por lo que se prevé que estas condiciones continúen en el transcurso del día.

Por otra parte la dependencia estatal informó sobre el cierre del tramo carretero de Buenaventura - I. Zaragoza por 40 minutos durante el despeje del hielo por elementos de protección civil y la Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, por lo que ya se encuentra abierta desde las 9:30 horas a la circulación pero con precaución.

La carretera de Janos-Agua Prieta aun se mantiene cerrada, debido a la cristalización del pavimento, por lo que las dependencias estatales y municipales trabajan para abrir circulación a los viajeros.

Por ello la CEPC, exhorta a la población a seguir las recomendaciones que esta emita, ya que continuarán las fuertes rachas de viento en gran parte del estado y un marcado descenso de temperaturas para este fin de semana, así como la caída de precipitaciones en las regiones serranas del estado.

Además, estar pendientes de los comunicados oficiales que emita la dependencia ante las inclemencias meteorológicas y en su caso, del cierre de carreteras.

Adicionalmente se pide no tener tanques de gas dentro de habitaciones, no usar mangueras de plástico en instalaciones de gas, no dejar los calentones encendidos al dormir y al salir de la casa.

De igual manera, tener precaución de no dejar combustibles ni ropa cerca del fuego, usar solventes o líquidos inflamables en los calentones de leña, dejar la ventana abierta por lo menos 10 centímetros mientras esté encendido el calentón, cubrir adecuadamente las tuberías externas y no sobrecargar las tomas eléctricas.

En caso de emergencia, llamar al 9.1.1.

Te recomendamos: