Caen 80% las ventas en restaurantes

"Algunos restaurantes y cafeterías que están afiliados a la Canaco han optado por cerrar sus negocios a causa de las bajas en ventas; para los locales de este giro que no venden alcohol, la caída es de hasta el 50% aproximadamente, mientras que los que venden alcohol ha sido de hasta el 80%", señaló Andrés Nava, presidente de la sección restaurantera de Canaco Chihuahua.

El empresario señaló que algunos de los locales ya han optado por los cierres de sus locales, para sopesar la pérdida que pueda generar este bajo flujo de clientela, y no sólo los pequeños, ya que establecimientos medianos y grandes también han realizado esta medida.

“Hay gente que no ha podido soportar la carga de las caídas. Se nos viene una situación complicada en el corto y mediano plazo en los dos segmentos en que se dividen los establecimientos, que son los de venta y no venta de alcohol”.

Precisó que en el caso de los negocios con venta de alcohol se han visto más afectados debido a que su giro se presta más a la convivencia de grupos, al ser punto de reunión de varias personas, mientras que los de índole familiar no suelen tener grupos grandes o que tengan una prolongada permanencia.

“Ahorita lo que está funcionando mucho en los restaurantes, que no tenemos venta de alcohol, es el uso de aplicaciones de envío para mantener nuestro flujo, por ello es una de nuestras principales recomendaciones”.

La opción de las aplicaciones móviles ha sido el respaldo de que se han sujetado los locales del giro restaurantero, tales como UBER Eats, Rappi, así como el fomentar el denominado “Llama, pide y recoge”.

En materia de apoyo, el presidente de la sección restaurantera de Canaco explica que principalmente el gobierno municipal ha sido el que más se ha acercado y brindado ayuda a los empresarios, manteniendo reuniones con los empresarios.

“Sentimos que las autoridades municipales son las primeras que nos están escuchando, no que las estatales no lo hagan, pero más bien el gobierno federal sí debería de voltearnos a ver, no sólo a los restauranteros, sino a todos los negocios”, aseveró.

Sin embargo, los establecimientos continúan con sus políticas sanitarias para fomentar la higiene con sus colaboradores, proveedores y clientes, usando medidas como el lavado de manos, el gel desinfectante, entre otras.

“Algunos negocios han optado por dejar una mesa para uso y otra no, poniendo las sillas arriba, u otro tipo de medidas, para tratar de mantener las distancias que nos señalan las autoridades, así como tratar de separar los espacios lo más posible”.





