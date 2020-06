Caerá 7.5% economía mexicana

WASHINGTON.- El Banco Mundial (BM) empeoró su pronostico para la economía nacional al prever una contracción de 7.5 por ciento en este 2020, mientras que para la economía global anticipó una caída de 5.2 por ciento, el mayor desplome desde el fin de la II Guerra Mundial, en 1945.





FORMA PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE SUSCRIPTORES Y RECIBE LAS NOTICIAS DE PORTADA DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA DIRECTO EN TU EMAIL, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS





"Estas son unas perspectivas profundamente aleccionadoras, con una crisis que probablemente dejará cicatrices duraderas y planteará gigantes desafíos globales", dijo Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidente de Crecimiento Equitativo del BM, en una conferencia telefónica, al presentar el informe semestral Perspectivas Económicas Globales.

De acuerdo con su informe, entre los factores que impactarán la actividad productiva en el país más de lo que había previsto en abril, cuando anticipó una contracción de seis por ciento, el BM mencionó la caída de 6.1 por ciento anticipada para la economía de Estados Unidos, el principal socio comercial de México.

“La abrupta desaceleración económica en Estados Unidos y China ha interrumpido las cadenas de suministro para México y Brasil, y ha causado una fuerte caída en las exportaciones de las economías productoras de commodities”, indicó la institución financiera que ha prestado más de dos mil millones de dólares a México durante la presente administración.

El organismo subrayó que la economía de México se verá afectada además por una fuerte caída en los precios del petróleo, la interrupción de la actividad turística, las restricciones de movilidad impuestas para frenar la propagación de la pandemia y condiciones de financiamiento significativamente más estrictas.

El Banco Mundial prevé que la economía mexicana se recupere en 2021, con un crecimiento de tres por ciento, impulsada por una recuperación del consumo privado y la normalización de las exportaciones, aunque anticipa que siga “agobiada por una modesta inversión fija, que ha sido un obstáculo para el crecimiento en años recientes”.

México es miembro del Banco Mundial desde el 31 de diciembre de 1945. Como todos los países pertenecientes al organismo, paga una cuota además de los intereses de los préstamos que recibe. En un artículo publicado en 2007, el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, califica a México como el país con quien el BM ha llevado las relaciones más intensas.

La Secretaría de Hacienda confirmó este domingo que el organismo que dirige David Malpass aprobó un crédito para México por un monto de mil millones de dólares, pero que, según aclaró el subsecretario de la dependencia Gabriel Yorio, no va a financiar el programa de respuesta al Covid-19, y es parte de la deuda autorizada por el Congreso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sostenido una política de no aumentar la deuda pública, aseguró este lunes en su conferencia en Palacio Nacional que el préstamo del BM fue una “operación de rutina” que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas públicas.

“Seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales, no la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al PIB, por eso estamos tomando algunas medidas, sobre todo de austeridad, estamos también eficientando la administración”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador ha sido un duro crítico de instituciones financieras internacionales. En el texto Algunas lecciones de la pandemia Covid-19, que publicó a principios de mayo, el mandatario hizo un llamado a reconvertir a los organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en “verdaderos promotores de la cooperación para el desarrollo y el bienestar de los pueblos y las naciones”.

“Es urgente desechar las recetas de siempre propuestas por organismos financieros internacionales, supuestamente orientadas a revertir las crisis recurrentes pero, que en los hechos, provocan nuevos ciclos de concentración de la riqueza, nuevas espirales de corrupción, crecimiento de la desigualdad”, apunta el mandatario en su reflexión.

El Presidente recibió en Palacio Nacional a David Malpass, el presidente del BM, el 26 de noviembre de 2019.

“Intercambiamos opiniones (...) Coincidimos en trabajar juntos en proyectos de desarrollo y bienestar. Cada vez es mayor la confianza en México por la política aplicada de no permitir la corrupción y de hacer realidad el Estado de derecho”, publicó en sus redes sociales el Presidente López Obrador sobre la reunión.

Con información de Juan Luis Ramos y Alfonso Fernández /EFE









Te puede interesar:





Región Enfermero, 13ª víctima de personal de salud

Noroeste Capturan a empleado de alarmas acusado por robo de más de 100 mil pesos