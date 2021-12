Capturan a presuntos hackers de cuentas en Camargo

Dos hombres y dos mujeres presuntamente implicados en el hackeo y robo de cuentas del municipio de Camargo fueron detenidos este fin de semana, confirmó el alcalde Jorge Aldana Aguilar, quien señaló que son más de nueve millones de pesos los que fueron hurtados.

A través de un comunicado, el edil camarguense aseguró que la detención de los presuntos autores del robo del erario municipal ocurrió por parte de la Fiscalía General del Estado, precisando que fueron cuatro los detenidos y no cinco, como se informó en un inicio.

Los cuatro individuos se encuentran recluidos en el CERESO de Aquiles Serdán, en donde se llevara a cabo todo el proceso para determinar si se les dicta sentencia o no. En la audiencia de vinculación a proceso, participarán tanto el alcalde como el Secretario del Ayuntamiento, Salvador Cardoza.

El Presidente Municipal informó que continúa el proceso para hacer que el banco responda y devuelva los 9 millones 300 mil pesos que fueron robados; esto pese a que fue la administración anterior la que no cumplió con los protocolos de seguridad.

Por otro lado, Jorge Aldana comentó que el municipio ya tenía la información sobre la detención de los responsables, no obstante no la habían dado a conocer porque aún faltan más involucrados; por lo que se puede observar la falta de responsabilidad que hubo al final de la administración de Arturo Zubía, pues no se intentó detener a los responsables.

Aldana lamentó que se dejara abandonada a la población y con un problema grave al actual gobierno local, sin pensar en el daño que se heredó. Pero por lo pronto, destacó, existe ya la vía para solucionar este problema económico, gracias a la colaboración de la Fiscalía General.