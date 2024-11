Hoy cumple 88 años Lucha Villa, "La Grandota de Camargo"

Hoy, una de las grandes cantantes que ha dado el Estado Grande cumple años, ella es Lucha Villa, la originaria de Camargo posiblemente será festejada por su familia debido a sus 88 años de vida, quien a lo largo de su carrera, dejó en alto el nombre de su ciudad natal, Chihuahua, gracias a su talento tanto vocal, siendo su género el ranchero y mariachi.

“La Grandota de Camargo” recibirá este día, a las 5:00 de la tarde, un homenaje en la emblemática estatua que está ubicada en su ciudad natal, Camargo, evento organizado por parte del Gobierno Municipal de Camargo, donde se conmemorará el legado de la intérprete, sus éxitos, recuerdos, y todo lo que ha aportado la mexicana a México a través de la música.

Quizás las generaciones pasadas recuerdan a Lucha Villa por temas que ella interpretaba de una manera que cautivaba con su estilo y dominio en el escenario como: Ya no me interesas, Tú a mí no me hundes, No discutamos, La caponera, Eres Divino, entre otras más.

También ella fue una de las afortunadas que recibió temas del gran cantautor Juan Gabriel como: Juro que nunca volveré, La diferencia, Inocente pobre amiga, Te voy a olvidar, La muerte del palomo, Camargo, Con un poco de tu amor, Otra vez me enamoré, por citar algunas.

Otra de las facetas artísticas en las que también incursionó y triunfó fue en el séptimo arte en cintas como: El Gallo de oro, donde hizo el papel de "Bernarda La Caponera", valiéndole su primera Diosa de Plata.

La cinta Mecánica nacional, la cual está ubicada en el lugar 74 entre las 100 mejores películas en la historia del cine mexicano, y obtuvo el Premio Ariel en la categoría Mejor Actriz; ganando este mismo premio por Mejor Coactuación Femenina por la cinta Lagunilla, mi barrio I y II.

En 1997 se alejó del medio artístico al daño cerebral sufrido por encefalopatía anoxoisquémica debido a las complicaciones de una cirugía estética que le fue practicada, siendo después trasladada al Hospital Muguerza de Monterrey, Nuevo León, convaleciendo en estado de coma por varios días.

Actualmente, según información que se ha publicado en diversos medios, radica en un rancho de San Luis Potosí donde está al cuidado por sus hijas y demás familiares debido a las dificultades motrices, de lenguaje y memoria permanentes, que son secuelas del evento neurológico.