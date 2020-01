Cancelan envío de médicos pasantes a Guadalupe y Calvo

El Hospital Regional de Guadalupe y Calvo se quedó sin médicos pasantes, ya que la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, así como la Secretaría de Salud no quisieron enviarlos al considerar que era una zona violenta.

Tras la huelga que se realizó en el nosocomio por la falta de insumos, materiales, espacios adecuados e incluso médicos especialistas la situación de la falta de médicos persiste.

Si bien es cierto, se han anunciado obras para el nosocomio regional, no basta, pues la gente requiere de atención de médicos generales y especialistas, quienes no consideran a la zona atractiva, por lo que se rehúsan a laborar en el municipio serrano, por lo que las personas no cuentan con atención de especialistas.

Tanto el personal del nosocomio, como el edil Noel Chávez, confirmaron que no hay pasantes en el hospital, toda vez que la zona es considerada peligrosa por la presencia de grupos criminales. Ante ello tanto la facultad como la Secretaría de Salud decidieron no enviar pasantes y residentes.

La clínica no cuenta con especialistas, sólo los fines de semana tienen a un pediatra y a un ginecólogo, entre semana el médico general se encarga de la atención a los pacientes.

En el centro médico confluyen personas de todo el municipio: Baborigame, Dolores, El Barranco, Cinco Llagas, Mesa de San Rafael, en total son más de mil 500 localidades.

Ante esta falta de médicos, se cuenta con 3 médicos de origen cubano, quienes se están encargando de brindar la atención médica. Uno de los galenos apoyado con una unidad realiza recorridos en diversas comunidades.

Otro cubano anda recorriendo los barrancos como la comunidad de Dolores. En Baborigame se atienden más de 35 personas diariamente. Uno más se encarga de la Unidad de Rehabilitación donde atienden entre 25 y 30 pacientes. Además se cuenta con un entrenador deportivo y una instructora de zumba y acondicionamiento físico.

